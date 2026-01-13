Premiera noului sezon Mireasa, de la Antena 1, lider de audiență

Antena Căutare
Noul sezon Mireasa: Meciul Iubirii a debutat în forță ieri, 12 ianuarie, telespectatorii așteptând cu sufletul la gură să cunoască noii concurenți.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 12:28 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 12:30
Nu mai puțin de 19 tineri, 10 fete și 9 băieți, și-au făcut apariția în Casa în care o să locuiască în următoarele luni, totul pentru a câștiga trofeul celui mai important capitol al vieții lor – o să găsească iubirea adevărată și o să reușească să plece din emisiune de mână cu persoana care o să le fie alături, atât la bine, cât și la greu?

Astfel, conform Kantar Media, premiera Mireasa s-a impus ca lider de piață, înregistrând la nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 21-54 de ani un rating mediu de 2.2 puncte și 18.4% cota de piață, fiind urmată de PRO TV cu 1.8 puncte de rating și 15.2% cotă de piață.

Și la nivelul publicului comercial feminin, premiera Mireasa a fost prima opțiune de vizionare, înregistrând 2.6 puncte de rating și 20.7% cota de piață, fiind urmată de PRO TV cu 2 puncte de rating și 15.9% cota de piață.

Citește și: Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1

În ediția de ieri, Simona Gherghe i-a primit pe tinerii care au pornit într-o experiență cum nu au mai avut până acum, totul pentru a se vedea câștigători la final. Iubirea este cel mai important trofeu, iar aceștia sunt pregătiți să trăiască emoții puternice, să treacă prin intrigi și să ia decizii importante. Bineînțeles, telespectatorii le vor fi alături în fiecare moment, trăind cu sufletul la gură, alături de aceștia, tot ce se întâmplă la Mireasa.

Halima Elkhoukh, Larisa Drăgan, Paula Mușat, Claudia Lazăr, Giulia Rezmeliță, Daniela Ciocan, Diana Scobelev, Roxana Teodorescu, Roxi Stanciu și Amalia Antimir sunt fetele care visează că vor întâlni partenerul perfect, care să le susțină și să le fie alături. În același timp, Alexandru Bănică, Adrian Sava, Dorian Șilochi, Alan Șercăianu, Sebastian Zalomir, Darius Bilaniuc, George Urucu, Ben Cracană și Marian Constantin sunt băieții care au pășit cu încredere în platoul de televiziune, fiind pregătiți să le găsească pe cele care pot să pășească alături de ei în fața ofițerului stării civile.

Cu simboluri care împrumută din spiritul FIFA World Cup 2026, căci meciurile de fotbal din acest an se vor vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, dar și noi provocări, sezonul 13 le propune concurenților să aibă curaj și să nu renunțe la iubire, indiferent de obstacole. De această dată, Mireasa vine cu elemente inspirate din lumea fotbalului. Fetele și băieții vor alege tricoul de fotbal cu numele celui sau celei care le atrage atenția. Dacă alegerea făcută este aceeași, primele întâlniri din acest sezon vor avea loc.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine sunt și cum arată concurentele. Ele sunt fetele dornice să-și găsească jumătatea

Sunt introduse și elemente noi, inspirate din regulile sportului iubit de o lume întreagă – cartonașele, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ. Cu ajutorul lor, cei vizați vor avea parte de consecințe clare, căci acestea pot bloca temporar interacțiunea cu o anumită persoană sau pot interzice pe o perioadă limitată o cunoaștere. Emisiunea promite să rămână un adevărat fenomen, oferindu-le privitorilor ediții complexe și complete, unde poveștile de dragoste sunt construite într-o lume în care iubirea pare din ce în ce mai greu de găsit.

Emisiunea Mireasa: Meciul iubirii poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și

femei 21-54 Urban

Simona Gherghe într-o rochie galbenă

Perioada 12 ianuarie 2026

