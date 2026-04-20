Home Neatza cu Răzvan și Dani Diverse Super Neatza se mândreşte: Cătălin Rizea a absolvit pe locul 1 cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei

Super Neatza se mândreşte: Cătălin Rizea a absolvit pe locul 1 cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei

Echipa Super Neatza cu Răzvan și Dani i-a obișnuit pe telespectatori cu subiecte importante, sfaturi prețioase, interviuri inedite și momente spumoase, care completează o dimineață perfectă, de luni până vineri, de la ora 08:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 10:47 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 10:50
Super Neatza se mândreşte: Cătălin Rizea a absolvit pe locul 1 cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei | antena 1

Distracția continuă și duminica, cu echipa matinalilor de weekend, de la ora 09:00. Printre cei care aduc atmosfera veselă în casele oamenilor se numără Cătălin Rizea, care a atins o reușită excepțională în cariera sa.

Super Neatza cu Răzvan și Dani se mândrește cu o echipă plină de energie, iar o zi bună se simte de dimineață! În ton cu vremurile, echipa se dezvoltă, iar matinalul se menține la cel mai înalt nivel prin oamenii care sunt alături de telespectatori. Pasiunea pentru domeniul de activitate se transmite, iar Cătălin Rizea oferă un exemplu important - orice vis se poate îndeplini atunci când munca se combină cu dragostea pentru drumul ales.

Recent, el a absolvit pe primul loc în grupă cursurile Horeca Culinary School, cea mai renumită școală de gătit din sud-estul Europei, acreditată la nivel național și recunoscută internațional.

Despre parcursul său, Cătălin Rizea declară: “Totul a început din copilărie. Am iubit bucătăria și mereu am simțit că face parte din mine, că asta este ceea ce îmi doresc. Din păcate, dintr-o ușoară teamă de eșec, am tot evitat-o, dar a rămas mereu un vis. Visul a început să prindă contur odată cu Chefi la Cuțite, când ADDA mi-a dat impulsul de care aveam nevoie. Am simțit că acela este momentul, ultimul tren spre visul meu. Am avut un parcurs excelent la Chefi, amator fiind: am ajuns la un mic pas de finală, dar am făcut parte din echipa câștigătoare.

Ulterior, am primit invitația de a merge la Super Neatza de Weekend, unde visam să ajung. A fost o bucurie enormă și un semn că trebuie să merg mai departe, să învăț cât mai multe și să-mi dezvolt tehnica. Apoi, mi-am dorit și mai mult, așa că am ales să urmez cursurile de la Horeca Culinary School. Acolo am mers cu multe lucruri știute, doar că mi-am dat seama că nu le știu pe toate, că sunt mici detalii pe care nu le vedeam și care adaugă un mare plus. Astfel, am început să îmi pun în ordine tot bagajul de cunoștințe acumulat!”

De asemenea, Cătălin Rizea vrea să meargă mai departe în cariera sa și le spune tuturor să își asculte intuiția, căci niciodată nu este prea târziu pentru a urma un vis: “Mai am mulți pași de făcut și abia aștept să urc următoarea treaptă și tot așa. Ce vreau, de fapt, să spun prin toată povestea mea - trebuie să ai încredere în visul tău și niciodată nu este prea târziu să ajungi unde îți dorești. Vreau să fiu o inspirație pentru cei care se regăsesc în drumul meu, indiferent de domeniul la care visează! Bucataria este chimie și fizică… doar cu gust și arome!”

Super Neatza cu Răzvan și Dani a devenit, de 18 ani, bucuria dimineților, iar matinalii continuă cu poveștile speciale, emisiile live și audiențele record. Emisiunea poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 08:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, iar atmosfera electrizantă continuă duminica, cu echipa Super Neatza de Weekend, de la ora 09:00.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
