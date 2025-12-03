Super Neatza, 3 decembrie 2025. De ce zona ochilor îmbătrânește mai repede și care este rutina ideală
Ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Baicu, skintellectual, explică de ce zona ochilor este cea mai sensibilă și cea mai expusă semnelor timpurii de îmbătrânire. Vorbește despre factorii care accelerează apariția ridurilor fine și a cearcănelor, dar și despre rutina ideală pentru această zonă: ingrediente eficiente, tehnici corecte de aplicare și obiceiuri care protejează pielea pe termen lung.
Miercuri, 03.12.2025, 11:34