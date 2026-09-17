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Super Neatza. Atenție la atacurile cibernetice și înșelătoriile pe internet! Cum să nu cazi în capcana hackerilor

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Cum ne putem proteja datele personale și banii de tentativele de fraudă din mediul online? Mihai Rotariu, Director de Comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), a venit în platou pentru a vorbi despre cele mai frecvente amenințări digitale. Aflați care sunt cele mai noi metode folosite de atacatori pe internet, cum să recunoașteți mesajele sau site-urile suspecte și ce măsuri simple de siguranță trebuie să aplicați pe telefon și calculator.
Joi, 17.09.2026, 08:37
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Super Neatza. Cum depășim suferința din dragoste? Etapele de reconstrucție personală

Super Neatza. Cum depășim suferința din dragoste? Etapele de reconstrucție personală

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:40 Super Neatza. Greșelile de comunicare la locul de muncă. Cum să redactăm corect mesajele

Super Neatza. Greșelile de comunicare la locul de muncă. Cum să redactăm corect mesajele

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:25 Super Neatza. Jocul literelor pentru concursul Viză de Asia! Ce echipă a câștigat

Super Neatza. Jocul literelor pentru concursul Viză de Asia! Ce echipă a câștigat

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:18 Super Neatza. Meciul de bowling imposibil! Ramona Olaru și Aris se luptă cu perechea Bucălăe - Ristei

Super Neatza. Meciul de bowling imposibil! Ramona Olaru și Aris se luptă cu perechea Bucălăe - Ristei

Logo show Joi, 17.09.2026, 10:37 Super Neatza. De ce să practici Jiu-Jitsu Brazilian! Principiile de autoapărare și disciplină

Super Neatza. De ce să practici Jiu-Jitsu Brazilian! Principiile de autoapărare și disciplină

Logo show Joi, 17.09.2026, 09:58 Super Neatza. Plăcile de vibrație: mit sau ajutor real în remodelare?

Super Neatza. Plăcile de vibrație: mit sau ajutor real în remodelare?

Logo show Joi, 17.09.2026, 09:48 Super Neatza. La mulți ani, Mihaela!

Super Neatza. La mulți ani, Mihaela!

Logo show Joi, 17.09.2026, 08:44 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornilor li se va arăta clar ce nu mai pot amâna

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornilor li se va arăta clar ce nu mai pot amâna

Logo show Joi, 17.09.2026, 08:42 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer senin, cu ușoare intensificări ale vântului

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Cer senin, cu ușoare intensificări ale vântului

Logo show Joi, 17.09.2026, 08:29 Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă

Asia Express 2026. Steagul a fost roșu! Ce echipă pleacă acasă

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:58 Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o

Asia Express 2026. Valerie Lungu, în lacrimi! Presiunea din cursa pentru Ultima Șansă a copleșit-o

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:53 Asia Express 2026. Concurenții învață să servească o celebră mâncare în limba uzbecă: ”N-am reținut nicio denumire!”

Asia Express 2026. Concurenții învață să servească o celebră mâncare în limba uzbecă: ”N-am reținut nicio denumire!”

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 23:50
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