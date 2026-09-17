Super Neatza. Atenție la atacurile cibernetice și înșelătoriile pe internet! Cum să nu cazi în capcana hackerilor

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Cum ne putem proteja datele personale și banii de tentativele de fraudă din mediul online? Mihai Rotariu, Director de Comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), a venit în platou pentru a vorbi despre cele mai frecvente amenințări digitale. Aflați care sunt cele mai noi metode folosite de atacatori pe internet, cum să recunoașteți mesajele sau site-urile suspecte și ce măsuri simple de siguranță trebuie să aplicați pe telefon și calculator.

Joi, 17.09.2026, 08:37