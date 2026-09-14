Super Neatza. Cum arată traseul aplicativ pentru admiterea la Academia de Poliție

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Andrei Cucolea, antrenor sportiv și polițist, explică pas cu pas în ce constă traseul utilitar-aplicativ pentru candidații care își doresc o carieră în cadrul MAI. Urmăriți ce obstacole conține traseul, care sunt tehnicile corecte de abordare pentru a obține un timp cât mai bun și ce greșeli te pot descalifica la proba de evaluare a performanței fizice.

Luni, 14.09.2026, 10:38