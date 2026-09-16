Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Chiar dacă sezonul cald se apropie de sfârșit, putem păstra aromele preferate ale verii în cele mai gustoase deserturi! Food bloggerul Oana Titică a venit în bucătăria Super Neatza cu rețete speciale, pline de culoare și savoare. Aflați cum puteți combina fructele de sezon, ce ingrediente să folosiți pentru pofte dulci și răcoritoare și cum puteți pregăti simplu și rapid deserturi care vă vor bucura întreaga familie.

Miercuri, 16.09.2026, 10:30