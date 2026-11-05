Super Neatza. Cum să rezervăm în siguranță vacanța de sărbători și să evităm înșelătoriile online
Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Planificarea vacanței de sărbători vine și cu riscul unor înșelătorii online. Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul DNSC, explică la ce trebuie să fim atenți atunci când rezervăm cazarea sau cumpărăm pachete turistice pe internet. Cum verificăm autenticitatea ofertelor, ce semnale de alarmă nu trebuie să ignorăm și cum ne protejăm datele și banii?
Joi, 05.11.2026, 09:02