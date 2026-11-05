Super Neatza. Cum să rezervăm în siguranță vacanța de sărbători și să evităm înșelătoriile online

Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Planificarea vacanței de sărbători vine și cu riscul unor înșelătorii online. Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul DNSC, explică la ce trebuie să fim atenți atunci când rezervăm cazarea sau cumpărăm pachete turistice pe internet. Cum verificăm autenticitatea ofertelor, ce semnale de alarmă nu trebuie să ignorăm și cum ne protejăm datele și banii?

Super Neatza. Cum putem să dezvoltăm limbajul copiilor prin jocuri

Joi, 05.11.2026, 09:26

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Joi, 05.11.2026, 09:06

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Sunt așteptate ploi slabe în sudul țării!

Joi, 05.11.2026, 08:59

Super Neatza. Cum să îți organizezi programul de lucru pentru o viață mai echilibrată

Miercuri, 04.11.2026, 11:32

Super Neatza. Ciobănescul olandez, un câine potrivit pentru pază și protecție. Ce trebuie...

Miercuri, 04.11.2026, 11:29

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Cine are mai mult noroc la zaruri, Cuza sau Ramona...

Miercuri, 04.11.2026, 11:15

Super Neatza. Cum putem să îi ajutăm pe copii să descopere știința prin joacă și experimente

Miercuri, 04.11.2026, 10:40

Super Neatza. Cum învățăm să folosim inteligența artificială pentru a munci mai eficient

Miercuri, 04.11.2026, 10:11

Super Neatza. Plan financiar pentru noul an: Cum să îți organizezi veniturile și cheltuielile

Miercuri, 04.11.2026, 09:18

Super Neatza. La multi ani, Gabriela!

Miercuri, 04.11.2026, 09:15

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot primi un mesaj mult așteptat de la o...

Miercuri, 04.11.2026, 09:14

Super Neatza. Laringita acută și cronică: Care sunt diferențele, de ce apare și cum se...

Miercuri, 04.11.2026, 08:47