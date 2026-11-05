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Super Neatza. Cum să rezervăm în siguranță vacanța de sărbători și să evităm înșelătoriile online

Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Planificarea vacanței de sărbători vine și cu riscul unor înșelătorii online. Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul DNSC, explică la ce trebuie să fim atenți atunci când rezervăm cazarea sau cumpărăm pachete turistice pe internet. Cum verificăm autenticitatea ofertelor, ce semnale de alarmă nu trebuie să ignorăm și cum ne protejăm datele și banii?
Joi, 05.11.2026, 09:02
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Super Neatza. Cum putem să dezvoltăm limbajul copiilor prin jocuri

Super Neatza. Cum putem să dezvoltăm limbajul copiilor prin jocuri

Logo show Joi, 05.11.2026, 09:26 Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Logo show Joi, 05.11.2026, 09:06 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Scorpionii pot avea o discuție care să aducă alinare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Scorpionii pot avea o discuție care să aducă alinare

Logo show Joi, 05.11.2026, 09:04 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Sunt așteptate ploi slabe în sudul țării!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Sunt așteptate ploi slabe în sudul țării!

Logo show Joi, 05.11.2026, 08:59 Asia Express 2026. Ce echipă a fost eliminată din competiție. Iată care sunt finaliștii

Asia Express 2026. Ce echipă a fost eliminată din competiție. Iată care sunt finaliștii

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 23:55 Asia Express 2026. Concurenții de la cursa pentru ultima șansă au devenit vânzători online pentru o zi

Asia Express 2026. Concurenții de la cursa pentru ultima șansă au devenit vânzători online pentru o zi

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 23:40 Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, puși în dificultate de o misiune neobișnuită: Mângâiam toate femeile în cap!

Asia Express 2026. Gabi Torje și Alexuc, puși în dificultate de o misiune neobișnuită: Mângâiam toate femeile în cap!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 23:05 Asia Express 2026. Loredana Chivu a întâmpinat dificultăți în timpul misiunii de cules frunze de ceai

Asia Express 2026. Loredana Chivu a întâmpinat dificultăți în timpul misiunii de cules frunze de ceai

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 22:30 Asia Express 2026. Echipele au avut parte de o provocare plină de adrenalină pe un traseu de karting în mijlocul munților

Asia Express 2026. Echipele au avut parte de o provocare plină de adrenalină pe un traseu de karting în mijlocul munților

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 22:09 Asia Express 2026. A început lupta pentru ultimele două locuri din marea finală. Prima misiune s-a lăsat cu penalizări

Asia Express 2026. A început lupta pentru ultimele două locuri din marea finală. Prima misiune s-a lăsat cu penalizări

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:45 Asia Express 2026. Cum arată clasamentul și ce echipă a câștigat ștampila de FINALIST!

Asia Express 2026. Cum arată clasamentul și ce echipă a câștigat ștampila de FINALIST!

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Concurenții au citit scrisorile pentru partenerii lor! Irina Fodor s-a emoționat până la lacrimi

Asia Express 2026. Concurenții au citit scrisorile pentru partenerii lor! Irina Fodor s-a emoționat până la lacrimi

Logo show Miercuri, 04.11.2026, 21:25
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