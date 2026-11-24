Ediția din 24 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Alegerea produselor de îngrijire nu ar trebui să țină cont doar de aspectul firului de păr, ci și de nevoile scalpului. Diana Baicu, Skintellectual, explică ce criterii trebuie să urmărim atunci când ne alegem șamponul, tratamentele și produsele de îngrijire, pentru a obține o rutină adaptată nevoilor noastre.

Super Neatza. Cum să comunici fără să transformi o discuție într-un reproș

Miercuri, 25.11.2026, 11:50

Super Neatza. Ateliere de olărit și țesut pentru copii: cum descoperă cei mici...

Miercuri, 25.11.2026, 11:13

Super Neatza. Goana după puncte! Ramona Olaru intră în joc la „Degustare la Cuțite”...

Miercuri, 25.11.2026, 11:09

Super Neatza. Cum îi încurajăm pe copii să practice sport fără să punem presiune pe ei

Miercuri, 25.11.2026, 10:29

Super Neatza. Cum reducem consumul de energie electrică și folosim eficient resursele din...

Miercuri, 25.11.2026, 10:16

Super Neatza. Depozitele bancare: ce trebuie să știi înainte să îți economisești banii

Miercuri, 25.11.2026, 09:56

Super Neatza. La multi ani, Aurelia!

Miercuri, 25.11.2026, 09:00

Super Neatza. Ce se schimbă în organism după 40 de ani și cum ne adaptăm alimentația pentru...

Miercuri, 25.11.2026, 08:54

Super Neatza. România U17, un nou eșec la Mondial! A pierdut și partida cu Venezuela, după...

Miercuri, 25.11.2026, 08:42

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme rece, cu înnorări accentuate

Miercuri, 25.11.2026, 08:39

Super Neatza. Zarurile au decis! Ce echipă de matinali a câștigat puncte la „Degustare la...

Marti, 24.11.2026, 11:03

Super Neatza. Codul bunelor maniere la evenimente: reguli de comportament pe care ar trebui să...

Marti, 24.11.2026, 10:49