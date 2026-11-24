Super Neatza. Cum alegi produsele potrivite pentru scalp și firul de păr. La ce trebuie să fii atentă
Ediția din 24 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Alegerea produselor de îngrijire nu ar trebui să țină cont doar de aspectul firului de păr, ci și de nevoile scalpului. Diana Baicu, Skintellectual, explică ce criterii trebuie să urmărim atunci când ne alegem șamponul, tratamentele și produsele de îngrijire, pentru a obține o rutină adaptată nevoilor noastre.
Marti, 24.11.2026, 11:39