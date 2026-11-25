Chefi la cuțite | Sezonul 18. Matei, fiul lui Răzvan Lucescu și nepotul regretatului Mircea Lucescu, prezență surprinzătoare în platou
Episodul 7 din data de 25 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu și nepotul regretatului Mircea Lucescu, a venit în fața juraților cu un preparat italian, dar și cu o poveste despre pasiunea pentru gătit, antreprenoriat și dorința de a-și construi propriul drum, departe de celebritatea familiei.
Miercuri, 25.11.2026, 20:50