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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. Ghid de educație financiară: Ce decizii iei la 30 de ani ca să fii fericit și liniștit la 60
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Super Neatza. Ghid de educație financiară: Ce decizii iei la 30 de ani ca să fii fericit și liniștit la 60

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ce decizii financiare luăm la 30 de ani pentru a ne asigura o viață liniștită și lipsită de griji la 60 de ani? Jurnalistul specializat în domeniul economic Adrian Măniuțiu vine cu răspunsuri clare și sfaturi practice pentru administrarea corectă a bugetului personal. Aflați de ce este esențial să începem economisirea și investițiile de la o vârstă tânără, cum ne influențează deciziile de moment stabilitatea din viitor și ce greșeli financiare trebuie să evităm cu orice preț.
Miercuri, 16.09.2026, 09:39
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Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Super Neatza. Ghidul relațiilor moderne în 2026. De ce e atât de greu să ne conectăm în ziua de azi

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 11:21 Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Super Neatza. Cum pregătim locuința pentru sezonul rece! Pași pentru o organizare eficientă

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 11:18 Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Super Neatza. Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Maurice Munteanu vs. Florin Ristei

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:55 Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Super Neatza. Maurice Munteanu și Connie Preda, dezvăluiri din culisele Asia Express! Ce au trăit pe Drumul Mătăsii

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:33 Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Super Neatza. Cum prelungim aroma verii în farfurie. Idei de rețete

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:30 Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 10:03 Super Neatza. La mulți ani, Irina!

Super Neatza. La mulți ani, Irina!

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:47 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele ar putea primi o propunere de colaborare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele ar putea primi o propunere de colaborare

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:45 Super Neatza. Totul despre rinita alergică de toamnă! Sfaturi esențiale pentru persoanele afectate

Super Neatza. Totul despre rinita alergică de toamnă! Sfaturi esențiale pentru persoanele afectate

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:42 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice cuprinse între 22 și 30 de grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice cuprinse între 22 și 30 de grade

Logo show Miercuri, 16.09.2026, 08:33 Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat a doua imunitate

Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat a doua imunitate

Logo show Marti, 15.09.2026, 23:59 Asia Express 2026. Au avut nevoie de un localnic, dar au găsit o româncă! Ce s-a întâmplat într-o piață din Uzbekistan

Asia Express 2026. Au avut nevoie de un localnic, dar au găsit o româncă! Ce s-a întâmplat într-o piață din Uzbekistan

Logo show Marti, 15.09.2026, 23:55
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