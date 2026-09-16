Super Neatza. Ghid de educație financiară: Ce decizii iei la 30 de ani ca să fii fericit și liniștit la 60

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ce decizii financiare luăm la 30 de ani pentru a ne asigura o viață liniștită și lipsită de griji la 60 de ani? Jurnalistul specializat în domeniul economic Adrian Măniuțiu vine cu răspunsuri clare și sfaturi practice pentru administrarea corectă a bugetului personal. Aflați de ce este esențial să începem economisirea și investițiile de la o vârstă tânără, cum ne influențează deciziile de moment stabilitatea din viitor și ce greșeli financiare trebuie să evităm cu orice preț.

Miercuri, 16.09.2026, 09:39