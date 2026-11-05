Super Neatza. Ispitele Gabriella și Eduard, la jocul „Am/N-am”! Cine a primit mesaje după emisiune de la concurenți
Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ispitele Gabriella și Eduard au acceptat provocarea jocului „Am/N-am” și au răspuns unor întrebări despre experiențele trăite în emisiune și dincolo de filmări. Gabriella a făcut o dezvăluire interesantă, mărturisind că a primit un mesaj de la mai mulți concurenți după încheierea emisiunii.
Joi, 05.11.2026, 10:44