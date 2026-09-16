Super Neatza. Organizarea mai ușoară a programului copiilor. Sfaturi și soluții pentru părinți

Ediția din 16 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ștefana Rondak, fondatoarea unei platforme dedicate activităților pentru copii, vine în platou cu soluții practice și eficiente pentru părinți. Aflați cum putem structura timpul liber al copiilor, cum alegem cursurile sau activitățile extrașcolare potrivite și ce trucuri de planificare ne ajută să evităm oboseala și agitația de zi cu zi.

Miercuri, 16.09.2026, 10:03