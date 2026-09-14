Super Neatza. Principiile fundamentale ale unei relații armonioase și de lungă durată
Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Psihoterapeutul Andreea Coțofană abordează un subiect extrem de important pentru viața de cuplu: cum putem menține o relație armonioasă, echilibrată și rezistentă în timp. Aflați care sunt pilonii esențiali pe care se construiește o legătură sănătoasă, de la gestionarea corectă a conflictelor și menținerea comunicării deschise, până la păstrarea conectării emoționale și respectarea spațiului personal.
Luni, 14.09.2026, 10:50