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Super Neatza. Principiile fundamentale ale unei relații armonioase și de lungă durată

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Psihoterapeutul Andreea Coțofană abordează un subiect extrem de important pentru viața de cuplu: cum putem menține o relație armonioasă, echilibrată și rezistentă în timp. Aflați care sunt pilonii esențiali pe care se construiește o legătură sănătoasă, de la gestionarea corectă a conflictelor și menținerea comunicării deschise, până la păstrarea conectării emoționale și respectarea spațiului personal.
Luni, 14.09.2026, 10:50
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Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 14-20 septembrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 14-20 septembrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 14.09.2026, 11:39 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Florin Ristei desenează, Adina Moraru ghicește

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Florin Ristei desenează, Adina Moraru ghicește

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:57 Super Neatza. Cum poți opri căderea părului și ce tratamente funcționează cu adevărat

Super Neatza. Cum poți opri căderea părului și ce tratamente funcționează cu adevărat

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:44 Super Neatza. Cum arată traseul aplicativ pentru admiterea la Academia de Poliție

Super Neatza. Cum arată traseul aplicativ pentru admiterea la Academia de Poliție

Logo show Luni, 14.09.2026, 10:38 Super Neatza. Siguranța copiilor în fotbalul juvenil. Ce se întâmplă în academiile din România

Super Neatza. Siguranța copiilor în fotbalul juvenil. Ce se întâmplă în academiile din România

Logo show Luni, 14.09.2026, 09:51 Super Neatza. Cum va fi vremea în a doua jumătate din septembrie! Anunțul ANM

Super Neatza. Cum va fi vremea în a doua jumătate din septembrie! Anunțul ANM

Logo show Luni, 14.09.2026, 09:37 Super Neatza. La mulți ani, Eugen!

Super Neatza. La mulți ani, Eugen!

Logo show Luni, 14.09.2026, 09:09 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot primi un apel care să le schimbe planurile zilei

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot primi un apel care să le schimbe planurile zilei

Logo show Luni, 14.09.2026, 09:07 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: În nordul țării sunt așteptate înnorări și precipitații

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: În nordul țării sunt așteptate înnorări și precipitații

Logo show Luni, 14.09.2026, 08:34 Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul. De ce s-a înfuriat Cheloo

Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul. De ce s-a înfuriat Cheloo

Logo show Duminica, 13.09.2026, 23:20 Asia Express 2026. Prin ce probe dificile au trecut concurenții la jocul de amuletă: Au cărat laptele cu mâinile goale!

Asia Express 2026. Prin ce probe dificile au trecut concurenții la jocul de amuletă: Au cărat laptele cu mâinile goale!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 22:45 Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă

Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă

Logo show Duminica, 13.09.2026, 22:25
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