Super Neatza. Siguranța copiilor în fotbalul juvenil. Ce se întâmplă în academiile din România

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fostul internațional Marius Niculae aduce în atenție un subiect extrem de important: siguranța și protecția copiilor care practică fotbalul de performanță la nivel juvenil. În cadrul intervenției sale, fostul atacant vorbește despre condițiile în care se antrenează tinerii sportivi, riscurile la care pot fi expuși în academiile de fotbal și ce măsuri ar trebui implementate de urgență pentru a garanta un mediu sigur și sănătos de dezvoltare pentru viitorii fotbaliști.

Luni, 14.09.2026, 09:51