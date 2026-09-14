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O rețetă care arată spectaculos pe masă: terină de porc cu prune uscate și fistic în foietaj, pregătită de Chef Nicolai Tand

Sunt preparate care nu au nevoie de ocazii speciale pentru a impresiona, dar care reușesc să atragă imediat atenția atunci când ajung pe masă.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 11:58 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 11:58
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Terina este unul dintre acestea. Cu o crustă rumenă de foietaj și o umplutură bogată, plină de texturi și arome, este genul de preparat care poate transforma un prânz obișnuit într-un moment memorabil.

O rețetă care arată spectaculos pe masă: terină de porc cu prune uscate și fistic în foietaj

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 13 septembrie, Chef Nicolai Tand a pregătit o terină de porc cu prune uscate și fistic în foietaj, o combinație care aduce împreună dulceața fructelor uscte, textura crocantă a fisticului și gustul bogat al cărnii de porc.

Rețeta pornește de la ingrediente simple, însă echilibrul dintre ele face diferența. Este un preparat potrivit pentru mesele în familia, dar și pentru momentele în care ai invitați și vrei să pui pe masă ceva deosebit, fără să fie pera complicat.

O combinație de texturi care surprinde la fiecare felie

Farmecul acestei terine stă în contrast. Carnea de porc oferă consistență și savoare, prunele uscate aduc o notă dulce discretă, iar fisticul contribuie cu textură și un plus de prospețime.

Foietajul completează totul printr-o crustă crocantă și aurie, care contrastează plăcut cu interiorul suculent. Este genul de preparat în care fiecare ingredient își păstrează identitatea, dar contribuie la un rezultat final echilibrat.

Un alt detaliu important este proporția dintre carne și grăsime. O terină reușită are nevoie de carne bine aleasă, astfel încât să rămână fragedă și suculentă după coacere.

Terină de porc cu prune uscate și fistic în foietaj, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Deși arată elaborat, preparatul se bazează pe pași simpli și ingrediente atent combinate.

Ingrediente

Pentru umplutură

  • 600 g carne de porc de la Măcelăriile PENNY (pulpă și puțină burtă sau piept de porc)
  • 100 g prune uscate fără sâmburi
  • 70 g fistic crud sau copt, nesărat
  • 1 ceapă mică, tocată fin
  • 2 căței de usturoi
  • 1 ou
  • 50 ml coniac sau brandy
  • 1 linguriță cimbru
  • ½ linguriță piper negru
  • ½ linguriță nucșoară
  • 10 g sare
  • 1 lingură ulei
  • 1 linguriță muștar Dijon

Pentru foietaj

  • 400–450 g aluat foietaj
  • 1 gălbenuș și 1 lingură lapte pentru uns
  • 1 lingură semințe de susan sau chimen (opțional)

Cum se prepară terina de porc

Prepararea începe cu prunele, care se lasă la hidratat în coniac timp de aproximativ 15–20 de minute. Între timp, carnea se toacă folosind o sită medie, astfel încât să își păstreze textura.

Ceapa se gătește ușor în puțin ulei și se lasă la răcit. Apoi se amestecă împreună cu carnea de la Măcelăriile PENNY, usturoiul, oul, muștarul și condimentele. La final se adaugă prunele și fisticul, distribuindu-le uniform în compoziție.

Forma de chec se tapetează cu hârtie de copt și se îmbracă în foietaj. Umplutura se așază în interior și se presează ușor pentru a elimina golurile de aer. Se acoperă cu restul de foietaj, se sigilează marginile și se fac câteva mici orificii pentru eliminarea aburului.

După o scurtă odihnă la frigider, terina se unge cu gălbenuș și lapte și se coace până când foietajul devine rumen și crocant. Odată scoasă din cuptor, se lasă câteva minute înainte de a fi feliată.

Totul începe cu o carne bine aleasă

Într-o rețetă precum aceasta, unde carnea este ingredientul principal, calitatea face diferența de la prima felie. O carne proaspătă, cu proporția potrivită între carne slabă și grăsime, contribuie direct la textura și gustul preparatului.

În Măcelăriile PENNY, prospețimea este completată de experiența măcelarilor care cunosc secretele meseriei și pot recomanda bucățile potrivite pentru fiecare tip de preparat. Parteneriatele dezvoltate cu măcelării românești încă din 2013 au contribuit la construirea unei oferte variate, bazate pe carne proaspătă și pe expertiza celor care lucrează zi de zi cu acest ingredient. Astăzi, rețeaua numără peste 245 de măcelării partenere, iar numărul acestora este în continuă creștere, astfel încât tot mai mulți clienți să aibă acces la carne proaspătă și la recomandările unor măcelari cu experiență.

Terina de porc cu prune uscate și fistic este un exemplu bun despre cum ingredientele de calitate și puțină atenție la detalii pot transforma o rețetă clasică într-un preparat care merită pus în centrul mesei.

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