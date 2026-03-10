Rețeta de mousse de ciocolată pentru o zi specială, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza

Antena Căutare
Chef Nicolai Tand a pregătit duminică, 8 martie, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, un mousse de ciocolată aerat.

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 08:16

Acesta e un desert simplu și gustos, potrivit pentru o zi specială. Rețeta este realizată din ingrediente ușor de găsit, iar baza o reprezintă ciocolata neagră Choco’la 50% cacao, apreciată pentru gustul echilibrat și textura fină. Descoperă mai jos cum poți impresiona cu un desert simplu, dar plin de savoare.

Ingrediente pentru Mousse de ciocolată

• 200 g ciocolată neagră 50% cacao Choco’la;

• 4 ouă mari (separate albușurile de gălbenușuri);

• 40 g zahăr tos;

• 1 praf de sare;

• 200 ml smântână pentru frișcă (min. 30% grăsime);

• 30 g unt (opțional, pentru un mousse mai fin);

• 60–80 g drajeuri de ciocolată multicolore Choco’la, pentru decor.

Pentru un mousse gustos, Chef Nicolai Tand alege întotdeauna produse de calitate. În această rețetă, ciocolata joacă rolul principal, iar Choco’la aduce în prim‑plan o gamă variată de produse dedicate iubitorilor de dulce: de la tablete de ciocolată și praline, până la bomboane, biscuiți, napolitane și creme tartinabile. Realizate din ingrediente atent selecționate, produsele Choco’la se remarcă prin gustul echilibrat și combinațiile surprinzătoare de texturi și arome, transformând fiecare desert într-o experiență dulce completă.

Mod de preparere pentru Mousse de ciocolată

Începe prin a topi ciocolata Choco’la, fie la bain-marie, fie la microunde, în reprize scurte, amestecând de fiecare dată. Este important să ai răbdare, pentru ca ciocolata să se topească uniform și să își păstreze textura fină. Dacă îți dorești un mousse mai cremos, poți adăuga untul direct în ciocolata caldă și să amesteci până când compoziția devine lucioasă. Las-o apoi să se răcească puțin — trebuie să fie doar călduță, nu fierbinte.

Separat, încorporează gălbenușurile în ciocolata topită, unul câte unul, amestecând bine după fiecare, până când obții o cremă netedă și omogenă.

Bate smântâna pentru frișcă până ajunge la o consistență moale, nu foarte fermă — trebuie să fie aerată, dar încă fină. Încorporeaz-o ușor în crema de ciocolată, în două tranșe, folosind mișcări largi, pentru a păstra textura mousse-ului. Alegerea unor ingrediente bune, dar accesibile, face diferența, mai ales când vrei un desert reușit fără costuri inutile.

Într-un alt bol, bate albușurile cu un praf de sare. Când încep să crească în volum, adaugă zahărul treptat și continuă să mixezi până obții o bezea fermă și lucioasă. Încorporează bezeaua în compoziția de ciocolată în două-trei tranșe, amestecând delicat, de jos în sus, astfel încât mousse-ul să rămână aerat și fin.

Împarte mousse-ul în patru pahare sau boluri și nivelează ușor suprafața. Pune-le la frigider pentru cel puțin 3–4 ore, ideal peste noapte, până când desertul se întărește și capătă consistența perfectă. Înainte de servire, presară deasupra drajeurile de ciocolată Choco’la, pentru un plus de culoare și textură. Un desert simplu, făcut cu ingrediente bine alese — pentru că, până la urmă, poți economisi bani fără să faci compromis la gust.

Ingredientele pentru acest mousse de ciocolată le poți găsi în magazinele Penny, unde ai la indemână produse de calitate pentru deserturi reușite, la prețuri avantajoase.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

