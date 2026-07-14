Un desert simplu pentru zilele de vară: banane prăjite cu înghețată de vanilie și alune prăjite

Vara vine cu propriile reguli în bucătărie. Parcă îți dorești deserturi mai simple, mai răcoritoare, dar care să ofere în continuare acel moment de răsfăț de la finalul mesei.

Uneori, cele mai bune combinații sunt cele care aduc împreună contraste evidente: ceva cald și caramelizat, alături de ceva rece și cremos.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 14 iulie, Chef Nicolai Tand a propus o rețetă construită exact în jurul acestui contrast: banane prăjite cu înghețată de vanilie RIOS și alune prăjite. Un desert ușor de pregătit, cu ingrediente accesibile și arome familiare, care reușește să transforme câteva elemente simple într-un preparat potrivit pentru serile călduroase de vară.

Bananele caramelizate, servite alături de înghețată rece, sunt genul de combinație care funcționează de fiecare dată. Texturile diferite și aromele complementare fac ca desertul să fie echilibrat, fără să devină prea dulce sau prea greu.

Contrastul care face diferența în farfurie

Unele deserturi impresionează prin tehnică, altele prin modul în care combină ingrediente pe care le cunoaștem deja. În această rețetă, secretul stă în diferența de temperatură și textură.

Bananele sunt caramelizate până când capătă o crustă ușor crocantă și o aromă intensă de zahăr brun, unt și vanilie. Înghețata de vanilie vine în contrast cu această căldură, aducând prospețime și cremozitate. La final, alunele prăjite oferă acel plus de textură care completează fiecare lingură. Este genul de desert care poate fi pregătit rapid, dar care păstrează senzația unui mic răsfăț de vacanță.

Banane prăjite cu înghețată de vanilie și alune prăjite, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Unul dintre avantajele acestei rețete este că nu necesită multe ingrediente și nici mult timp de pregătire. Câteva minute sunt suficiente pentru a transforma fructele într-un desert complet.

Ingrediente

Pentru banane

4 banane bine coapte, dar ferme

50 g unt

40 g zahăr brun

1 lingură miere

½ linguriță scorțișoară

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

30 ml rom brun (opțional)

Pentru servire

8 cupe înghețată de vanilie RIOS

80 g alune de pădure sau arahide nesărate

2 linguri fulgi de migdale (opțional)

20 g ciocolată neagră rasă

frunze de mentă

Cum se prepară desertul

Alunele se prăjesc într-o tigaie uscată timp de câteva minute, până devin ușor rumenite și aromate. După răcire, se toacă grosier și se păstrează pentru decor.

Bananele se taie pe lungime și se gătesc într-o tigaie cu unt, zahăr brun și miere, până când se caramelizează și capătă o culoare aurie. Se adaugă vanilia, scorțișoara și sarea, iar opțional, puțin rom brun, care se lasă să se evapore rapid.

La servire, bananele calde se așază lângă înghețata de vanilie, apoi se completează cu alunele prăjite, ciocolata rasă și fulgii de migdale. Câteva frunze de mentă aduc un plus de prospețime și completează aspectul desertului.

Un moment de răsfăț completat de o înghețată cremoasă

În deserturile de vară, înghețata este adesea ingredientul care schimbă complet experiența. Textura cremoasă și temperatura rece transformă preparatele simple în combinații echilibrate și răcoritoare.

RIOS, disponibilă exclusiv în magazinele PENNY, oferă o varietate de sortimente potrivite pentru diferite gusturi și momente de consum. Fie că alegi o înghețată pentru tine sau un format mai mare pentru întreaga familie, aceasta poate completa cu ușurință deserturi precum bananele caramelizate sau poate fi savurată ca atare, într-o zi călduroasă de vară.

Este unul dintre acele ingrediente care merită să existe mereu în congelator, gata să transforme un preparat simplu într-un moment de răsfăț.