Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Un desert simplu pentru zilele de vară: banane prăjite cu înghețată de vanilie și alune prăjite

Un desert simplu pentru zilele de vară: banane prăjite cu înghețată de vanilie și alune prăjite

Vara vine cu propriile reguli în bucătărie. Parcă îți dorești deserturi mai simple, mai răcoritoare, dar care să ofere în continuare acel moment de răsfăț de la finalul mesei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 16:53 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 16:53
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Uneori, cele mai bune combinații sunt cele care aduc împreună contraste evidente: ceva cald și caramelizat, alături de ceva rece și cremos.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 14 iulie, Chef Nicolai Tand a propus o rețetă construită exact în jurul acestui contrast: banane prăjite cu înghețată de vanilie RIOS și alune prăjite. Un desert ușor de pregătit, cu ingrediente accesibile și arome familiare, care reușește să transforme câteva elemente simple într-un preparat potrivit pentru serile călduroase de vară.

Bananele caramelizate, servite alături de înghețată rece, sunt genul de combinație care funcționează de fiecare dată. Texturile diferite și aromele complementare fac ca desertul să fie echilibrat, fără să devină prea dulce sau prea greu.

Contrastul care face diferența în farfurie

Unele deserturi impresionează prin tehnică, altele prin modul în care combină ingrediente pe care le cunoaștem deja. În această rețetă, secretul stă în diferența de temperatură și textură.

Bananele sunt caramelizate până când capătă o crustă ușor crocantă și o aromă intensă de zahăr brun, unt și vanilie. Înghețata de vanilie vine în contrast cu această căldură, aducând prospețime și cremozitate. La final, alunele prăjite oferă acel plus de textură care completează fiecare lingură. Este genul de desert care poate fi pregătit rapid, dar care păstrează senzația unui mic răsfăț de vacanță.

Banane prăjite cu înghețată de vanilie și alune prăjite, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Unul dintre avantajele acestei rețete este că nu necesită multe ingrediente și nici mult timp de pregătire. Câteva minute sunt suficiente pentru a transforma fructele într-un desert complet.

Ingrediente

Pentru banane

4 banane bine coapte, dar ferme

50 g unt

40 g zahăr brun

1 lingură miere

½ linguriță scorțișoară

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

30 ml rom brun (opțional)

Pentru servire

8 cupe înghețată de vanilie RIOS

80 g alune de pădure sau arahide nesărate

2 linguri fulgi de migdale (opțional)

20 g ciocolată neagră rasă

frunze de mentă

Cum se prepară desertul

Alunele se prăjesc într-o tigaie uscată timp de câteva minute, până devin ușor rumenite și aromate. După răcire, se toacă grosier și se păstrează pentru decor.

Bananele se taie pe lungime și se gătesc într-o tigaie cu unt, zahăr brun și miere, până când se caramelizează și capătă o culoare aurie. Se adaugă vanilia, scorțișoara și sarea, iar opțional, puțin rom brun, care se lasă să se evapore rapid.

La servire, bananele calde se așază lângă înghețata de vanilie, apoi se completează cu alunele prăjite, ciocolata rasă și fulgii de migdale. Câteva frunze de mentă aduc un plus de prospețime și completează aspectul desertului.

Un moment de răsfăț completat de o înghețată cremoasă

În deserturile de vară, înghețata este adesea ingredientul care schimbă complet experiența. Textura cremoasă și temperatura rece transformă preparatele simple în combinații echilibrate și răcoritoare.

RIOS, disponibilă exclusiv în magazinele PENNY, oferă o varietate de sortimente potrivite pentru diferite gusturi și momente de consum. Fie că alegi o înghețată pentru tine sau un format mai mare pentru întreaga familie, aceasta poate completa cu ușurință deserturi precum bananele caramelizate sau poate fi savurată ca atare, într-o zi călduroasă de vară.

Este unul dintre acele ingrediente care merită să existe mereu în congelator, gata să transforme un preparat simplu într-un moment de răsfăț.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon
Observatornews.ro Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Antena 3 O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Citește și
O gustare crocantă pentru serile de vară: creveți în tempura cu bere și maioneză picantă, pregătiți de Chef Nicolai Tand
O gustare crocantă pentru serile de vară: creveți în tempura cu bere și maioneză picantă, pregătiți de Chef...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O rețetă plină de arome, pregătită de Chef Nicolai Tand: Chicken Tikka Masala
O rețetă plină de arome, pregătită de Chef Nicolai Tand: Chicken Tikka Masala
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au reproșat fanii: „Este de jale...” Foto
Antonia, criticată dur după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții. Ce i-au... Elle
Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat
Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
REPORTAJ. Tură de noapte la metrou: milioane de vieți garantate pe un caiet A4. Viața nevăzută a „liniorilor” din galeriile Metrorex
REPORTAJ. Tură de noapte la metrou: milioane de vieți garantate pe un caiet A4. Viața nevăzută a... Jurnalul
Prințul William înțelege reconcilierea tatălui său cu Harry, dar nu îl iartă
Prințul William înțelege reconcilierea tatălui său cu Harry, dar nu îl iartă Kudika
Zodiile care scapă de stres până pe 20 iulie. Sfântul Ilie le aduce doar noroc și belșug
Zodiile care scapă de stres până pe 20 iulie. Sfântul Ilie le aduce doar noroc și belșug Redactia.ro
Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie
Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x