Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Un desert care aduce vara în farfurie: chec cu lămâie pregătit de Chef Nicolai Tand

Un desert care aduce vara în farfurie: chec cu lămâie pregătit de Chef Nicolai Tand

Există deserturi care impresionează prin tehnici elaborate și există deserturi care cuceresc prin prospețime și simplitate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 12:49 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 13:06
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Checul cu lămâie face parte din cea de-a doua categorie. Este unul dintre acele preparate care nu au nevoie de ingrediente complicate pentru a fi memorabile, iar aroma sa proaspătă îl transformă într-o alegere potrivită pentru zilele călduroase.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 19 iulie, Chef Nicolai Tand a pregătit un chec cu lămâie pufos și însiropat, completat de o glazură aromată care îi intensifică gustul. Este genul de desert care merge la fel de bine lângă cafeaua de dimineață, ca într-o după-amiază petrecută alături de familie.

La baza rețetei stau câteva ingrediente simple, iar iaurtul are un rol important în obținerea unei texturi fragede și aerate. Împreună cu sucul și coaja de lămâie, contribuie la acel echilibru dintre prospețime și cremozitate care definește acest desert.

Aroma de lămâie care face diferența

Farmecul acestui chec vine din combinația dintre textura pufoasă și gustul intens de citrice. Coaja de lămâie aduce parfum și prospețime, în timp ce sucul este prezent atât în compoziție, cât și în siropul care păstrează desertul fraged pentru mai multe zile.

Glazura completează totul printr-o notă dulce-acrișoară și oferă acel aspect care transformă un chec simplu într-un desert de pus în mijlocul mesei. Este una dintre acele rețete care demonstrează că ingredientele obișnuite pot da rezultate spectaculoase atunci când sunt combinate corect.

Chec cu lămâie, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Este o rețetă ușor de pregătit, care nu necesită tehnici complicate și poate fi făcută atât pentru o ocazie specială, cât și pentro un weekend obișnuit.

Ingrediente

Pentru chec

250 g făină
10 g praf de copt
2 g sare
200 g zahăr
3 ouă mari
180 g iaurt în stil grecesc Boni de tot
100 ml ulei de floarea-soarelui
coaja rasă de la 2 lămâi
50 ml suc proaspăt de lămâie
1 linguriță extract de vanilie

Pentru sirop

80 ml suc de lămâie
80 ml apă
80 g zahăr

Pentru glazură

180 g zahăr pudră
30–40 ml suc de lămâie
coajă rasă fin de lămâie (opțional)

Cum se prepară checul cu lămâie

Cuptorul se preîncălzește la 175°C, iar tava se tapetează cu hârtie de copt sau se unge cu unt și făină.

Separat, se amestecă făina, praful de copt și sarea. Ouăle se bat împreună cu zahărul până când compoziția devine deschisă la culoare și aerată. Uleiul se încorporează treptat, urmat de iaurtul Boni de tot, extractul de vanilie, coaja și sucul de lămâie.

Ingredientele uscate se adaugă la final și se încorporează ușor, fără a amesteca excesiv. Compoziția se toarnă în tavă și se coace până când trece testul scobitorii.

În timp ce checul este la cuptor, se prepară siropul din apă, zahăr și suc de lămâie, care se fierb câteva minute. După coacere, checul se lasă puțin la răcit, apoi se înțeapă ușor și se însiropează treptat, pentru a absorbi lichidul uniform.

Glazura se prepară din zahăr pudră și suc de lămâie, până se obține o consistență groasă, dar fluidă. Se toarnă peste checul răcit și se lasă să se întărească înainte de servire.

Un desert simplu, construit în jurul unor lactate de calitate

Textura acestui chec depinde în mare măsură de ingredientele care intră în compoziție, iar iaurtul este unul dintre elementele care contribuie la frăgezimea și umiditatea sa.

Produsele Boni de tot, disponibile în magazinele PENNY, pot fi integrate cu ușurință în rețete dulci sau sărate. Laptele proaspăt sau UHT, iaurturile clasice sau cu fructe, smântâna, kefirul, laptele bătut, telemeaua sau cașcavalul sunt ingrediente care își găsesc locul în preparate dintre cele mai diverse, de la micul dejun până la deserturi.

În această rețetă, iaurtul contribuie la obținerea unui chec pufos și echilibrat, demonstrând încă o dată că rezultatele bune pornesc adesea de la ingrediente simple, folosite corect. Este genul de desert la care revii ușor, mai ales atunci când ai poftă de ceva proaspăt, aromat și potrivit pentru orice moment al zilei.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!” Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal&#8230; am leșinat!”
Observatornews.ro Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte Maşină cu şase pasageri, răsturnată lângă cabana Ciucaş. Patru au fost răniţi şi coborâţi cu greu de pe munte
Antena 3 Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Citește și
Un desert simplu pentru zilele de vară: banane prăjite cu înghețată de vanilie și alune prăjite
Un desert simplu pentru zilele de vară: banane prăjite cu înghețată de vanilie și alune prăjite
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
O gustare crocantă pentru serile de vară: creveți în tempura cu bere și maioneză picantă, pregătiți de Chef Nicolai Tand
O gustare crocantă pentru serile de vară: creveți în tempura cu bere și maioneză picantă, pregătiți de Chef...
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă”
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium useit
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!”
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!” BZI
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din cauza penelor de curent
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din... Jurnalul
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China Kudika
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug Redactia.ro
Șoseaua care a inspirat
Șoseaua care a inspirat "Baltagul", redescoperită de turiști. Cât costă o vacanță pe Drumul Talienilor Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x