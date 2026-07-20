Un desert care aduce vara în farfurie: chec cu lămâie pregătit de Chef Nicolai Tand

Există deserturi care impresionează prin tehnici elaborate și există deserturi care cuceresc prin prospețime și simplitate.

Checul cu lămâie face parte din cea de-a doua categorie. Este unul dintre acele preparate care nu au nevoie de ingrediente complicate pentru a fi memorabile, iar aroma sa proaspătă îl transformă într-o alegere potrivită pentru zilele călduroase.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 19 iulie, Chef Nicolai Tand a pregătit un chec cu lămâie pufos și însiropat, completat de o glazură aromată care îi intensifică gustul. Este genul de desert care merge la fel de bine lângă cafeaua de dimineață, ca într-o după-amiază petrecută alături de familie.

La baza rețetei stau câteva ingrediente simple, iar iaurtul are un rol important în obținerea unei texturi fragede și aerate. Împreună cu sucul și coaja de lămâie, contribuie la acel echilibru dintre prospețime și cremozitate care definește acest desert.

Aroma de lămâie care face diferența

Farmecul acestui chec vine din combinația dintre textura pufoasă și gustul intens de citrice. Coaja de lămâie aduce parfum și prospețime, în timp ce sucul este prezent atât în compoziție, cât și în siropul care păstrează desertul fraged pentru mai multe zile.

Glazura completează totul printr-o notă dulce-acrișoară și oferă acel aspect care transformă un chec simplu într-un desert de pus în mijlocul mesei. Este una dintre acele rețete care demonstrează că ingredientele obișnuite pot da rezultate spectaculoase atunci când sunt combinate corect.

Chec cu lămâie, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Este o rețetă ușor de pregătit, care nu necesită tehnici complicate și poate fi făcută atât pentru o ocazie specială, cât și pentro un weekend obișnuit.

Ingrediente

Pentru chec

250 g făină

10 g praf de copt

2 g sare

200 g zahăr

3 ouă mari

180 g iaurt în stil grecesc Boni de tot

100 ml ulei de floarea-soarelui

coaja rasă de la 2 lămâi

50 ml suc proaspăt de lămâie

1 linguriță extract de vanilie

Pentru sirop

80 ml suc de lămâie

80 ml apă

80 g zahăr

Pentru glazură

180 g zahăr pudră

30–40 ml suc de lămâie

coajă rasă fin de lămâie (opțional)

Cum se prepară checul cu lămâie

Cuptorul se preîncălzește la 175°C, iar tava se tapetează cu hârtie de copt sau se unge cu unt și făină.

Separat, se amestecă făina, praful de copt și sarea. Ouăle se bat împreună cu zahărul până când compoziția devine deschisă la culoare și aerată. Uleiul se încorporează treptat, urmat de iaurtul Boni de tot, extractul de vanilie, coaja și sucul de lămâie.

Ingredientele uscate se adaugă la final și se încorporează ușor, fără a amesteca excesiv. Compoziția se toarnă în tavă și se coace până când trece testul scobitorii.

În timp ce checul este la cuptor, se prepară siropul din apă, zahăr și suc de lămâie, care se fierb câteva minute. După coacere, checul se lasă puțin la răcit, apoi se înțeapă ușor și se însiropează treptat, pentru a absorbi lichidul uniform.

Glazura se prepară din zahăr pudră și suc de lămâie, până se obține o consistență groasă, dar fluidă. Se toarnă peste checul răcit și se lasă să se întărească înainte de servire.

Un desert simplu, construit în jurul unor lactate de calitate

Textura acestui chec depinde în mare măsură de ingredientele care intră în compoziție, iar iaurtul este unul dintre elementele care contribuie la frăgezimea și umiditatea sa.

Produsele Boni de tot, disponibile în magazinele PENNY, pot fi integrate cu ușurință în rețete dulci sau sărate. Laptele proaspăt sau UHT, iaurturile clasice sau cu fructe, smântâna, kefirul, laptele bătut, telemeaua sau cașcavalul sunt ingrediente care își găsesc locul în preparate dintre cele mai diverse, de la micul dejun până la deserturi.

În această rețetă, iaurtul contribuie la obținerea unui chec pufos și echilibrat, demonstrând încă o dată că rezultatele bune pornesc adesea de la ingrediente simple, folosite corect. Este genul de desert la care revii ușor, mai ales atunci când ai poftă de ceva proaspăt, aromat și potrivit pentru orice moment al zilei.