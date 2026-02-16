Cătălin Rizea și Vlăduț și-au răsfățat colegii de la Neatza cu două platouașe savuroase. Cum le-au pregătit

Antena Căutare
Cătălin Rizea și Vlăduț au pregătit pentru colegii lor de la Neatza două platouașe delicioase cu salam Muscel și salam Cozia de la Caroli. Rizea a precizat că platourile pot fi servite la mic dejun, dar și mai târziu, la gustare. 

Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 13:32

Spre încântarea tuturor matinalilor de la Neatza, Cătălin Rizea și Vlăduț au preparat două platouașe savuroase. Bucătarii apreciază salamurile de la Caroli pentru că au eticheta cinstită și sunt foarte gustoase.

„Am pregătit pentru voi două platouașe cu gust, cu aromă. Platoul poate să fie un mic dejun, dar poate să fie și o gustare, să ți-l pui lângă laptop și să mai iei câte o bucățică de salam, sau să faci un mix de arome”, a spus Cătălin Rizea.

Alături de platouașul cu salam Muscel de la Caroli, Cătălin Rizea a adăugat struguri, prune uscată, țelină apio. Special pentru Ramona Olaru, Rizea a pregătit un platou cu salamul Cozia.

Cătălin Rizea s-a jucat cu Muscel și Cozia

„Salamul Cozia are 98% carne. Apreciez foarte mult lucrul acesta. Are mult gust și multă aromă. În platou am pus și niște ouă, niște căpșuni, am pus și niște brânză pe care am dat-o prin semințe, pentru că vreau să aibă și fibre, și mai ales morcov, pentru că îi place foarte mult Ramonei”, a spus Cătălin Rizea, în timp ce Ramona și-a exprimat dorința de a-l primi la pachet, pentru a-l împărți cu cineva.

Totuși, dacă nu avem atât de multe ingrediente, Cătălin Rizea spune că pentru o gustare delicioasă este simplu să punem pe platou doar puțină brânzică, pâine proaspătă și salamul Caroli.

Bucătarul a subliniat și importanța unei etichete curate, pe care ar fi bine să o preferăm când alegem un produs de la raft.

„Încă un lucru pe care îl apreciez foarte tare la salamurile de la Caroli este eticheta cinstită. Fără monoglutamat de sodiu adăugat, fără gluten. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le urmărim și de care ar trebui să ținem cont când alegem un produs pe care să-l consumăm”, a mai spus Cătălin Rizea.

