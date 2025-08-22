Antena Căutare
Noul sezon al matinalului Super Neatza cu Răzvan și Dani se vede începând de luni, 25 august, de la ora 8, inclusiv în AntenaPLAY

Super Neatza cu Răzvan și Dani va putea fi urmărită, de luni până vineri, de la ora 8.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. De asemenea, telespectatorii vor putea să urmărească și Super Neatza de Weekend, în fiecare duminică, de la ora 9.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Publicat: Vineri, 22 August 2025, 14:11 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 14:23
Noul sezon al matinalului Super Neatza cu Răzvan și Dani se vede începând de luni, 25 august, de la ora 8, inclusiv în AntenaPLAY

Ziua bună se cunoaște de dimineață, alături de Răzvan Simion și Dani Oțil! După ce ultimele ediții din această vară au fost filmate chiar de la piscină, cei doi matinali se întorc cu un nou sezon al îndrăgitei emisiuni Super Neatza cu Răzvan şi Dani, tot de la piscină. Noul sezon al emisiunii începe de luni, 25 august, de la ora 8.00, live de la Therme, pe Antena 1 și AntenaPLAY, iar surprizele se țin lanț!

Noul sezon al matinalului Super Neatza cu Răzvan și Dani se vede începând de luni, 25 august, de la ora 8, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Echipa matinală de la Antena 1 vine cu un nou sezon, iar glumele, invitații surpriză, provocările, informațiile utile, rubricile inedite și poveștile emoționante nu lipsesc nici de această dată. După o vacanță binemeritată, Răzvan Simion și Dani Oțil sunt pregătiți să fie alături de telespectatori și să le ofere o doză de distracție, căci atmosfera din platou se transmite și în casele oamenilor!

„Deh, aşa-i când te apropii de 18 ani, gândul îți stă doar la distracție, aşa că începând de luni, vă invităm să ne bem cafeaua împreună, pe plaja de la Therme. Refuzăm puțin să primim toamna în casele noastre şi sperăm să vă transmitem toată energia noastră bună! Abia așteptăm să ne revedem, să râdem, să glumim să aflăm cine ce pățănii memorabile a mai tras în vacanță și să trăim împreună cele mai tari momente!”, dezvăluie Răzvan Simion, în vreme ce Dani Oțil spune: „Deși nu m-am săturat de vacanță, începem cu o săptămână la plajă, la piscină, astfel că abia aștept să mă întorc la Neatza, mai ales pentru că filmăm sezonul mai scurt din an. Lunile următoare ne vor duce spre Crăciun și un alt concediu! (râde) E puțin mai complicat de această dată pentru mine, o să lipsesc câteva săptămâni din platou pentru că mă ocup și de Power Couple, astfel că mă simt obligat, față de colegi, să trag mai tare în perioada în care sunt prezent.”

Răzvan Simion și Dani Oțil

Super Neatza cu Răzvan și Dani va putea fi urmărită, de luni până vineri, de la ora 8.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. De asemenea, telespectatorii vor putea să urmărească și Super Neatza de Weekend, în fiecare duminică, de la ora 9.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

