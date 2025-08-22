Dani Oțil, amuzat după ce nu a fost lăsat să intre într-un restaurant. Prezentatorul era în vacanță cu soția: „A vrut soția să..”

Dani Oțil a trecut printr-un moment jenant după ce nu a fost lăsat să intre într-un restaurant. Iată care a fost motivul.

Dani Oțil, amuzat după ce nu a fost lăsat să intre într-un restaurant | Instagram

Dani Oțil a plecat în vacanță cu soția sa în Marbella. Experiența de la unul dintre restaurantele de pe plajă l-a făcut să relateze totul în mediul online.

Motivul pentru care Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella

Prezentatorul TV a împărtășit experința din vacanță cu urmăritorii săi. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se află în vacanță în Marbella. Soția matinalului a dorit să ia masa într-un local exclusivist, iar după mai multe încercări cei doi au găsit o masă disponibilă.

Administrat sub brandul Dolce&Gabbana, restaurantul de pe plajă s-a dovedit a fi mai pretențios decât se așteptau.

Dacă majoritatea clienților purtau costume de baie accesorizate cu diverse cămăși sau rochii, Dani Oțil s-a prezentat într-un maiou, în timp ce soția sa a purtat o rochie tricotată în nuanțe de roșu și alb.

În timp ce Gabriela a fost lăsată să intre în incinta localului, Dani a fost oprit la intrare, deoarece nu avea o ținută adecvată. Matinalului i s-a propus să cumpere un tricou Dolce&Gabbana la intrare, însă prezentatorul a refuzat: „Costa cred cât tot prânzul.” Astfel că, a mers câteva minute până la cel mai apropiat magazin de unde și-a cumpărat o cămașă cu 9 euro. Opțiunea mai puțin costisitoare a fost și cea salvatoare.

După ce a îmbrăcat respectiva cămașă cu print tropical, Dani Oțil i s-a putut alătura soției la masă. Cei doi s-au amuzat de situație, iar matinalul a împărtșit experiența cu urmăritorii săi.

„Hai să povestim un pic! Marbella, zonă de bogați, a vrut soția să mergem să mâncăm undeva fancy, rezervare făcută cu greu, nu a scris nicăieri că e un dress-code, ne-am gândit pe drum că s-ar putea să nu mă lase în maiou, dar au plajă și șezlonguri, toată lumea e în bustul gol.

Ideea este că la intrare au lăsat-o doar pe ea, eu star, România, nu mai contează, mi-au zis să cumpăr de la ei un tricou Dolce&Gabbana, care cred că ar fi costat cât tot prânzul.

Dar românul a venit la supermarket și mi-am cumpărat cu 9 euro cămașa asta. Eu o să spun că e ceva super brand, am cumpărat-o de la un coreean, care are supermarket. Stați cuminți că m-au primit, și cred că primesc ceva din partea casei, că o cămașă de nouă euro purtată cum trebuie schimbă tot”, a relatat Dani Oțil.

Marbella este o destinație exclusivistă, astfel că cele mai multe localuri au un cod vestimentar, iar prețurile sunt pe măsură.