Răzvan Simion a împlinit 45 de ani! Soția lui, Daliana, i-a făcut o urare plină de emoție: „ești casa mea..."

Daliana, soția lui Răzvan Simion, i-a făcut o urare copleșitoare cu ocazia zilei lui de naștere. Ce cuvinte frumoase i-a transmis și ce imagine de colecție a publicat.

Publicat: Duminica, 10 August 2025, 13:00 | Actualizat Duminica, 10 August 2025, 14:06
Răzvan Simion a împlinit 45 de ani!

Răzvan Simion și-a sărbătorit ziua de naștere pe 8 august, iar urările de „La mulți ani” au curs neîncetat. Totuși, o urare specială l-a surprins cu adevărat, aceasta venind din partea soției sale, cea care îi este alături de aproximativ 5 ani și alături de care trăiește unele dintre cele mai frumoase momente din viața lui.

Cei doi sunt de nedespărțit încă din prima zi de relație, iar de un an au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu. Dragostea lor este un exemplu pentru fani, mai ales că Răzvan și Daliana obișnuiesc să împărtășească în online toate evenimentele importante din viața de familie.

Mesajul emoționant pe care Daliana Raducan i l-a transmis sotului ei, Răzvan Simion, la aniversarea de 1 an de la nuntă

La fel s-a întâmplat și recent, când frumoasa lui soție a postat o fotografie superbă pe Instagram, în dreptul căreia a scris și câteva rânduri de-a dreptul emoționante cu ocazia zilei de naștere a matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Descoperă în rândurile de mai jos ce gânduri i-a transmis aceasta și ce imagine de colecție a publicat!

Răzvan Simion a împlinit 45 de ani! Soția lui, Daliana, i-a făcut o urare plină de emoție: „ești casa mea...”

În mediul online, Daliana Răducan obișnuiește să imortalizeze și să descrie unele dintre cele mai frumoase momente petrecute alături de soțul său într-un mod aparte, care nu doar că stârnește zeci de reacții din partea internauților, dar care îi și inspiră.

Pasionată de arhitectură, design interior și mereu atentă la detalii, aceasta dovedește că nu se pricepe doar la amenajări și proiecte în domeniu, ci și la felul în care își alege cuvintele pentru urările făcute pentru cei dragi, dar și la descrieri pentru fotografiile postate.

Cu ocazia zilei de naștere a soțului său, aceasta i-a făcut o urare cu adevărat copleșitoare, pe care a publicat-o în online, așa cum spuneam anterior, alături de o imagine de colecție din viața lor de cuplu.

Gabriela Prisăcariu, pentru prima dată în vacanță doar cu fiul ei, Tiago. Cei doi au călătorit împreună cu trenul

„La mulți ani, dragostea mea! Mulțumesc că ești casa mea, liniștea mea, curajul meu și tot ce e mai frumos în viața asta. Îți doresc să rămâi mereu omul bun, blând și puternic pe care îl iubesc cu toată inima”, a scris aceasta pe Instagram, emoționându-i inclusiv pe fani.

Iată și fotografia superbă!

Daliana și Răzvan Simion au aniversat un an de la nuntă

Deși cei doi postează în online ori de câte ori au ocazia, relația lor a rămas destul de discretă, datorită faptului că întotdeauna au pus accent pe protejarea intimității acolo unde este cazul.

Totuși, faptul că a trecut un an de la cel mai important moment din viața de cuplu nu a putut trece neobservat, Daliana fiind cea care a scris și de această dată un mesaj copleșitor și cea care a ales o serie de imagini de colecție de la nunta lor.

„Sunt zile care trec și zile care râmân cu tine. 8 iunie e una dintre ele. Astăzi se împlinește un an de la nunta noastră. Un an de când ne-am rostit promisiunile în fața lumii, dar mai ales în fața noastră.

Nimeni nu ne învață ce urmează după “pentru totdeauna”. Cum arată iubirea într-o zi obișnuită. Cum se păstreaza gesturile mici. Cum se construiește, în tăcere, acel “noi”. Dar am învățat împreuna. Să ne ținem de mână chiar și când nu ne potrivim pașii. Să ne alegem și când e ușor, și mai ales când e greu. Sî ne fim acasă, în toate sensurile. A fost un an adevarat. Nu perfect. Real. Și pentru asta, sunt recunoscator. La mulți ani, nouă!” a scris aceasta, postând următorul carusel de fotografii.

Daliana și Răzvan Simion
Dani Oțil, imaginea ce i-a făcut pe fani să se amuze copios. Val uriaș de glume în comentarii

Cum arată la 17 ani Knox, fiul înstrăinat al lui Brad Pitt. Tânărul îi seamănă tot mai mult actorului... Ruby Rose, apariție îngrijorătoare. Cum a fost surprinsă de paparazzii din Los Angeles...
