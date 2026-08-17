Mireasa, sezon 14. Cine sunt concurenții care au venit să-și găsească jumătatea. Primele imagini cu băieții

Simona Gherghe i-a primit în prima ediție a sezonului 14 Mireasa: Regatul Inimii, de pe 17 august 2026, pe băieții dornici să-și găsească sufletul pereche.

Emoționați, concurenții sezonului 14 și-au făcut apariția în casa unde își vor putea găsi jumătatea.

Cine sunt băieții din sezonul 14 Mireasa

Acesta este primul capitol din poveștile care sunt pe cale să înceapă.

Adrian și doamna Carmen

Adrian a venit în casa Mireasa cu însoțitoarea lui, domana Carmen.

Are 25 de ani, de fel e din Drăgășani, dar locuiește în București de 5 ani.

Adrian e antrenor de atletism și supraveghetor la o școală. A venit la Mireasa pentru a vedea cum este această experiență. Doamna Carmen a spus că Adrian i-a promis că dacă va găsi fata potrivită, se va căsători.

Radu

Radu are 26 de ani, vine din Timișoara și este instructor de înot și salvamar. Își dorește ca viitoarea lui parteneră să aibă valori pe stil vechi, pentru că se consideră un băiat de modă veche. Radu este zodia Taur și poate spune că este încăpățânat. Radu ține la familia tradițională: „Să fim fideli, să nu ne mințim. Nu-mi doresc o fată care să fi făcut videochat”, a spus tânărul. Radu a spus că nu a avut nevoie de acordul mamei

Valentin

Valentin a venit la Mireasa pentru că s-a gândit că va fi o experiență în care se poate dezvolta personal și să-și găsească jumătatea

Valentin are 26 de ani, este Vărsător și vine din București. Este inginer geodez, face tot ce ține de măsurători și cadastru. Nu are gânduri de însurătoare, dar așteaptă să fie surprins. A făcut box.

Emanuel și doamna Elena

Emanuel are 29 de ani, este dispecer internațional de marfă și vine dintr-o comună de Călărași. La Mireasa a venit pentru a trăi o experiență nouă.

„Sunt onest, caraghios, spontan. Fata ideală ar trebui să fie blondă, să fie slăbuță și să aibă forme”, a spus Emanuel.

Mama nu a putut veni, dar a delegat-o pe doamna Elena.

Andrei Beleuț

Fostul Războinic de la Survivor a venit la Mireasa pentru a-și găsi prințesa.

Andrei Beleuț are 34 de ani și vine din Pitești. Simona Gherghe a remarcat că are o părere foarte bună despre el.

Stelian și doamna Mihaela

Stelian și mama lui, doamna Mihaela, au venit la Mireasa. Tânărul are 23 de ani, dar simte că este pregătit să se însoare. A fost ospătar, vinde din Târgu Jiu și fata ideală trebuie să fie brunetă.

Doamna Mihaela spune că-i va da sfaturi, dar nu vrea să-l influențeze.

Ionuț

Ionuț are 28 de ani, vine din Călărași, se consideră un cuceritor. Îi plac fetele care se machiază și pun pe primul loc aspectul fizic: „Înaltă, slăbuță, carismatică, feminină. Mă văd în Finală, am venit cu gânduri serioase”, a spus Ionuț.

Înainte să vină la Mireasa, Ionuț s-a sfătuit cu mama lui. Este electrician, dar se ocupă cu mecanică auto pentru că aceasta e pasiunea lui.

Mircea și doamna Izabela

Mircea are 32 de ani și a fost căsătorit. A avut o relație de 12 ani, dar căsnicia a durat doar 4 ani. Mircea vine din Onești și deține un atelier de detailing.

Doamna Izabela, mama lui Mircea, își dorește să-și vadă fiul însurat.

Alberto

Alberto are 24 de ani și vine din Ploiești. Știe să facă orice e necesar pentru a întreține o familie. Spune că se atașează mai greu, din cauza experiențelor din trecut.

A venit recent din Germania, unde a fost curier.

Cristian și doamna Flori

Cristian are 25 de ani și vine din București. Se consideră un bărbat blând, calm, săritor, afectuos și știe că cu aceste calități își va cuceri regina.

Este verisor cu Cristian Rădulescu, care s-a căsătorit cu Denisa.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.