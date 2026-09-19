10.000 de pași pe zi nu este singura țintă care contează atunci când vine vorba despre mișcare și îmbunătățirea stării de sănătate. Iată ce spun rezultatele unui studiu recent!

Nu ai nevoie de 10.000 de pași pe zi. Numărul asociat cu o viață mai lungă, potrivit unui studiu amplu | Shutterstok

Cifra de 10.000 de pași a devenit, în ultimii ani, aproape sinonimă cu un stil de viață sănătos. Însă, pentru multe persoane, atingerea acestui prag, în fiecare zi, poate fi dificilă.

O analiză amplă publicată în „The Lancet Public Health” arată că aproximativ 7.000 de pași pe zi sunt suficienți și aduc beneficii importante pentru sănătate, inclusiv un risc cu 47% mai mic de mortalitate din orice cauză, cu 38% mai mic de demență și cu 25% mai mic de apariție a bolilor cardiovasculare.

Cercetarea a inclus 57 de studii și 35 de cohorte. Deși cei 10.000 de pași rămân o țintă bună pentru cei activi, cercetătorii sunt de părere că cifra de 7.000 poate fi un deziderat mult mai realist.

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Numărul de pași pe zi asociat cu un risc mai mic de deces

Cercetătorii au analizat relația dintre numărul de pași făcuți zilnic și mai multe rezultate legate de sănătate. Au inclus studii prospective, în care numărul de pași era măsurat cu dispozitive de monitorizare a activității. Pentru comparație, ei au folosit un număr de 2.000 de pași pe zi.

La 7.000 de pași pe zi, comparativ cu 2.000, analiza a indicat o asociere cu un risc cu 47% mai mic de mortalitate din orice cauză.

Prin urmare, în populațiile analizate, persoanele care făceau în jur de 7.000 de pași pe zi aveau un risc mai mic de a muri din orice cauză decât cele care făceau aproximativ 2.000 de pași, potrivit studiului amplu.

La 7.000 de pași pe zi, cercetătorii au mai găsit o asociere cu un risc cu 25% mai mic de apariție a bolilor cardiovasculare, comparativ cu 2.000 de pași.

Demența și cancerul, incluse și ele în studiul amplu

Una dintre constatările care au atras cel mai mult atenția a fost cea legată de sănătatea mintală. Comparativ cu 2.000 de pași pe zi, 7.000 de pași au fost asociați cu un risc cu 38% mai mic de demență, potrivit sursei citate.

La 7.000 de pași pe zi, cercetătorii au observat și alte beneficii pentru sănătate:

47% risc mai mic de mortalitate din orice cauză;

25% risc mai mic de apariție a bolilor cardiovasculare;

47% risc mai mic de mortalitate cardiovasculară;

38% risc mai mic de demență;

37% risc mai mic de mortalitate prin cancer;

14% risc mai mic de apariție a diabetului de tip 2;

22% risc mai mic de simptome depresive;

28% risc mai mic de căderi.

În cazul apariției cancerului, rezultatul a fost, însă, diferit. La 7.000 de pași pe zi, analiza a indicat un risc cu 6% mai mic, dar rezultatul nu a fost semnificativ statistic. Prin urmare, acesta nu poate fi prezentat ca o asociere clară demonstrată de analiză.

Beneficiile cele mai mari apar atunci când pornești de la un nivel scăzut de activitate

Una dintre cele mai interesante concluzii ale cercetării este că relația dintre numărul de pași și sănătate nu este identică pentru toate rezultatele. Pentru mortalitatea din orice cauză, bolile cardiovasculare, demență și căderi, cercetătorii nu au identificat o relație liniară. Punctele de inflexiune au fost în jur de 5.000-7.000 de pași pe zi, potrivit studiului.

Acest lucru sugerează că trecerea de la un nivel foarte scăzut de activitate la unul moderat poate fi asociată cu beneficii importante, iar creșterea numărului de pași peste acest nivel nu aduce neapărat beneficii suplimentare în același ritm pentru toate rezultatele analizate.

Pentru alte rezultate, precum mortalitatea cardiovasculară, mortalitatea prin cancer, diabetul zaharat de tip 2 și depresie, cercetătorii au identificat o relație liniară între numărul de pași și rezultat.

De ce, totuși, cifra de 10.000 de pași pe zi este asociată cu o viață mai lungă

Cifra de 10.000 de pași a devenit un reper foarte popular, inclusiv prin intermediul brățărilor și al ceasurilor inteligente.

Studiul din „The Lancet Public Health” nu spune că 10.000 de pași pe zi ar fi o țintă greșită. Din contră, autorii precizează că 10.000 de pași pe zi pot rămâne un obiectiv important pentru persoanele care sunt deja active.

Problema este ideea că 10.000 de pași pe zi ar reprezenta un prag obligatoriu pentru obținerea unor beneficii pentru sănătate. Potrivit cercetătorilor, 7.000 de pași poate fi o țintă mai realistă și mai ușor de atins pentru unele persoane, fiind asociată cu îmbunătățiri relevante pentru mai multe rezultate din sănătate.

Ideea principală a cercetării nu este că trebuie să transformăm cei 7.000 de pași într-un nou prag obligatoriu. Rezultatele sugerează, mai degrabă, că nu este necesar să atingi neapărat 10.000 de pași pe zi, pentru ca activitatea fizică să fie asociată cu beneficii importante.

O persoană care face foarte puțină mișcare poate începe prin a-și crește treptat activitatea zilnică. O plimbare, mersul pe jos până la magazin sau folosirea scărilor pot face diferența.

Concluzia cercetătorilor

Mesajul studiului nu este că trebuie să renunțăm la obiectivul de 10.000 de pași pe zi. Ci, mai degrabă, că acest număr nu trebuie privit ca o cifră magică.

Studiul este o analiză a unor cercetări observaționale, astfel că autorii vorbesc despre asocieri, nu despre o dovadă clară că atingerea pragului de 7.000 de pași pe zi determină direct reducerea riscului de deces sau al altor beneficii legate de sănătate. Pentru cineva care pornește de la un nivel redus de activitate, 7.000 de pași poate fi un obiectiv mult mai realist decât cifra devenită celebră în ultimii ani.

Iar, după cum sugerează acest studiu amplu, mai important decât atingerea unei cifre perfecte este să lași la o parte sedentarismul și să te miști mai mult.

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