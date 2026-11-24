Belu și Beleuț au avut opinii diferite despre Anne - Mary, în casa băieților. Cum a descris-o Belu pe concurentă și de ce spune Beleuț că este genul de femeie de care se ferește?

Anne Mary a fost subiect de discuție în casa băieților, după schimbul dur de replici pe care l-a avut cu Beleuț. Belu a vorbit despre calitățile concurentei și a descris-o drept o femeie puternică, ambițioasă, care are nevoie de un partener pe măsură. Beleuț, în schimb, a recunoscut că nu ar căuta o femeie cu un astfel de comportament, chiar dacă admite că Anne Mary are și părți frumoase.

Belu o consideră o femeie puternică pe Anne Mary, dar Beleuț are o altă părere

Anne Mary a ajuns din nou subiect de discuție în casa băieților, după schimbul dur de replici pe care l-a avut cu Beleuț. Cei doi au avut un conflict, iar comportamentul concurentei a fost analizat ulterior de Belu și Beleuț. În timp ce Belu consideră că Anne Mary este o femeie puternică și ambițioasă, Beleuț spune că nu și-ar dori o astfel de parteneră.

„Pe ea o iubește multă lume”, a spus Belu.

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Belu consideră că Anne Mary este o femeie puternică și ambițioasă. În opinia lui, are nevoie de un bărbat care să îi înțeleagă personalitatea și care să îi țină piept. Acesta crede că, dacă și-ar găsi partenerul potrivit, concurenta ar putea avea o relație frumoasă.

„O femeie ca asta, dacă găsește bărbatul potrivit, asta e femeie puternică, men. Asta e genul de femeie pentru care lucrezi”, a explicat Belu.

Acesta a mai spus că Anne Mary este singura fată din casă care ajunge să se certe cu toată lumea.

„Are nevoie de un bărbat puternic, pentru că e o femeie puternică. E ambițioasă. E o singură fată aici și se ceartă cu toată lumea. Nu e vorba de comportament vulgar, dar e strong. E ambițioasă”, a mai spus Belu.

De ce nu este Beleuț de acord cu Belu

Beleuț nu a fost însă convins de argumentele lui Belu. Acesta a spus că nu înțelege de ce Anne Mary este atât de apreciată și a făcut referire la comportamentul pe care concurenta l-a avut în timpul conflictului dintre ei.

„Nu știu ce ar putea să iubească. Ce poți să înveți, că Anne Mary dacă iese de aici e îngropată în pământ... la ce comportament a avut ea...”, a spus Beleuț.

Mai mult, acesta a recunoscut că nu și-ar dori o femeie cu o astfel de personalitate, chiar dacă vede și lucruri frumoase la Anne Mary.

„E genul de femeie de care mă feresc, deși are părți frumoase”, a mărturisit Beleuț.

În continuarea discuției, Belu a adus în atenție și relațiile pe care Anne Mary le-a avut cu persoanele apropiate. Acesta a susținut că, atunci când lucrurile nu au mai fost pe placul ei, concurenta nu a ezitat să își exprime nemulțumirile, chiar și față de femeile care i-au fost alături în situațiile dificile.

„Ea cu mamele care au ținut-o în palme și o iubeau și așa, femeia când nu i-a convenit, le-a zis. A tăiat și a spânzurat”, a mai spus Belu.

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