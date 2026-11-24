Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, ar putea deveni zi liberă legală în România. Un proiect depus în Parlament propune modificarea Codului muncii și creșterea numărului de zile libere la 18 pe an.

Angajații din România ar putea beneficia de o zi liberă în plus înainte de Crăciun. O propunere legislativă depusă la Senat prevede ca data de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, să fie introdusă în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează.

Dacă proiectul va fi adoptat, numărul zilelor libere legale va crește de la 17 la 18 pe an. Inițiatorii susțin că măsura le-ar oferi salariaților mai mult timp pentru pregătirile de sărbători și pentru a fi alături de familie.

O zi liberă în plus înainte de Crăciun. Cum s-ar putea schimba programul angajaților din România

Românii ar putea avea o zi liberă în plus înainte de Crăciun. O propunere legislativă depusă la Senat prevede ca data de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, să fie declarată sărbătoare legală. Dacă proiectul va fi adoptat, angajații din România vor avea 18 zile libere legale pe an, și nu 17, ca în prezent.

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Inițiatorii spun că măsura le-ar permite salariaților să se pregătească mai bine pentru sărbători și să petreacă mai mult timp alături de familie. În prezent, zilele libere legale de Crăciun sunt 25 și 26 decembrie.

Proiectul propune modificarea Codului muncii prin introducerea datei de 24 decembrie în lista sărbătorilor legale. Inițiativa se află la începutul parcursului parlamentar și trebuie să treacă de votul celor două Camere pentru a putea intra în vigoare.

De ce vor parlamentarii ca Ajunul Crăciunului să fie zi liberă

Potrivit inițiatorilor, mulți angajați nu au suficient timp pentru pregătirile de Crăciun, mai ales dacă lucrează în alte localități decât cele în care locuiesc familiile lor.

Parlamentarii susțin că programul de lucru din ziua de 24 decembrie le poate îngreuna deplasarea către părinți sau rude. În plus, pregătirea casei, cumpărăturile și participarea la slujbele religioase necesită timp.

Un alt motiv invocat este diferența dintre angajați. Unii primesc deja liber în Ajunul Crăciunului, în funcție de regulile stabilite de angajator, în timp ce alții trebuie să lucreze după programul obișnuit.

Prin modificarea Codului muncii, ziua de 24 decembrie ar deveni liberă legală atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.

Ce se întâmplă cu angajații care trebuie să lucreze pe 24 decembrie

Introducerea unei noi zile libere legale nu înseamnă că toate activitățile vor fi oprite. Spitalele, transporturile, serviciile de urgență, alimentația publică și alte domenii care nu pot întrerupe activitatea vor funcționa în continuare.

Angajații care vor fi chemați la serviciu într-o zi de sărbătoare legală vor beneficia de compensarea muncii prestate. Potrivit Codului muncii, aceștia trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă acordarea zilelor libere nu este posibilă din motive justificate, angajatorul trebuie să ofere un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate.

În schimb, salariații care vor beneficia de ziua liberă nu vor trebui să o recupereze și nici să folosească o zi din concediul de odihnă.

Câte zile libere legale ar putea avea românii

Dacă propunerea va fi adoptată, Ajunul Crăciunului va fi adăugat pe lista celor 17 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Inițiatorii susțin că România s-ar apropia astfel de practica unor state europene, precum Cehia, Slovacia, Bulgaria, Cipru, Letonia și Lituania, unde Ajunul Crăciunului este deja zi nelucrătoare sau are statut de sărbătoare legală.

Parlamentarii consideră că o zi liberă în plus ar putea ajuta angajații să își organizeze mai bine timpul și să petreacă sărbătorile alături de familie. Aceștia susțin și că măsura ar putea avea efecte pozitive asupra comerțului, turismului și industriei HoReCa.

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