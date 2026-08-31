Pentru creatorul de modă, zilele petrecute la începutul anului la Londra au ajuns să fie un coșmar. Cătălin Botezatu a fost tâlhărit pe stradă, iar imaginile spun totul despre ceea ce s-a întâmplat atunci cu adevărat.

Adevărata poveste a lui Cătălin Botezatu. Cum a ajuns să fie tâlhărit în Marea Britanie și ce i s-a întâmplat, de fapt | hepta.ro

După ce Cătălin Botezatu a fost tâlhărit în luna ianuarie și i s-a furat ceasul extrem de prețios în valoare de mii de euro, acum creatorul de modă pare să respire mai ușor. A avut loc procesul, iar imaginile de atunci spun mai mult decât o mie de cuvinte.

Adevărata poveste a lui Cătălin Botezatu

Ceea ce Cătălin Botezatu a povestit despre seara în care a fost atacat pare desprins dintr-un film SF. Cu toate acestea, totul a fost cât se poate de real. Faimosul creator de modă ieșea dintr-un restaurant celebru din Londra, când a fost atacat.

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"Apoi am fost atacat, a avut loc o încăierare la fel ca în filme, în urma căreia, apropo de probe, am fost tăiat. Aşa cum şi ceasul a fost tăiat de la mână, cu un obiect contondent, presupun, cuţit, biceag. Acestea au fost depuse la dosar, în seara aceea. Abia acum au putut fi văzute. Pozele cu mâna plină de sânge, cu cămaşa plină de sânge, loviturile pe care şe aveam în partea de spate, din încăierare, deoarece, în acea incăierare am fost împins de cei trei, într-un utilaj de fier, în faţa restaurantului.", a declarat Cătălin Botezatu în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Cei trei bărbați care l-au atacat pe creatorul de modă nu au așteptat prea mult. Cătălin Botezatu a menționat că și doar o secundă de neatenție din partea celor care l-au tâlhărit i-ar fi fost fatală. Cu cinci operații de cancer și 7 stenturi la inimă, acesta a trecut prin cea mai înfricoșătoare experiență din viața sa.

"Am cinci operaţii de cancer şi am şi stenduri. O singuă lovitură, chiar şi cu pumnul, nu vorbit despre un eventual cuţit, mi-ar fi fost fatală.", a punctat creatorul de modă în aceleași declarații exclusive.

Momentul în care a fost atacat a fost povestit chiar de el, iar imaginile nu mai au nevoie de cuvinte în plus.

"În faţa limuzinei care mă aştepta, am fost atacat de cei trei infractori. Cei trei care au constituit un grup infracţional-criminal. Spun asta pentru că, abia acum pot să vorbesc liber despre tot ce s-a întâmplat.", sunt declarațiile faimosului creator de modă.

Cătălin Botezatu, momente de coșmar în Anglia

Deși totul s-a întâmplat în luna ianuarie a acestui an, procesul prin care a trecut Cătălin Botezatu a fost unul amplu și care a implicat nenumărate forțe de ordine din Marea Britanie.

Astfel că, declarațiile creatorului de modă au venit abia acum, la 7 luni de la nefericitul incident.

"Doisprezece juraţi, judecători şi avocaţi cu peruci albe, au fost aduşi aceşti infractori. Bineînţeles, am avut un paravan între noi, aceştia să nu poată vedea.", a povestit Cătălin Botezatu pentru Spynews.ro.

În ciuda faptului că acesta a rămas fără unul dintre cele mai scumpe obiecte pe care le deține, ceasul evaluat la peste 100 de mii de euro, Cătălin Botezatu spune că viața sa rămâne de neprețuit.

"Chiar dacă este o bijuterie scumpă, este totuşi un obiect, cel mai de preţ lucru, devine la un moment viaţa, mi-am dat seama că puteam să mor.", a transmis acesta.