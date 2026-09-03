Antena Căutare
Home News Actualitate Adrian Mutu dezvăluie ceva ce publicul nu știa despre soția lui, Sandra

Adrian Mutu dezvăluie ceva ce publicul nu știa despre soția lui, Sandra

Adrian Mutu a vorbit despre venirea soției sale în televiziune și dacă acest pas profesional a reprezentat o schimbare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 14:51 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 15:59
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Adrian Mutu a vorbit despre viața de familie și despre femeia care îi este alături de aproximativ zece ani.

Adrian Mutu dezvăluie ceva ce publicul nu știa despre soția lui, Sandra

Fostul fotbalist a făcut și o dezvăluire mai puțin cunoscută despre soția sa, Sandra, descriind-o ca pe o persoană cu o energie pozitivă, puternică și foarte implicată în tot ceea ce ține de familie.

Mutu a explicat că una dintre calitățile pe care le apreciază cel mai mult la Sandra este maturitatea ei. În viziunea lui, soția sa a avut dintotdeauna o înțelepciune aparte, motiv pentru care spune, într-o formulare sugestivă, că „s-a născut femeie bătrână”.

Pentru Adrian Mutu, acest lucru se vede cel mai bine în felul în care Sandra se raportează la familie și la copil. Este o mamă atentă, implicată și, atunci când este nevoie, strictă. Își dorește ca regulile stabilite în familie să fie respectate și nu este genul de părinte care renunță ușor la principiile sale.

„Strictă, plină de dragoste, reguli, nu ne abatem”, a explicat Mutu atunci când a vorbit despre felul în care Sandra este în rolul de mamă.

Adrian Mutu și Sandra, un parteneriat construit în timp

Cei aproximativ zece ani petrecuți împreună i-au ajutat să își construiască propriul mod de a funcționa ca familie. Mutu spune că relația lor se bazează în primul rând pe răbdare, înțelepciune și parteneriat, lucruri care i-au ajutat să treacă împreună prin diferite etape ale vieții.

Citește și: Din 5 septembrie, soția lui Adrian Mutu intră în lumea televiziunii Sandra Mutu prezintă Retrospectiva Ştirilor Antena Stars

În ceea ce privește apariția Sandrei la televizor, Mutu pare să privească această schimbare cu susținere. El cunoaște foarte bine latura ei privată și știe că, dincolo de imaginea pe care o poate avea în fața publicului, Sandra este o femeie preocupată în primul rând de familie.

Fostul internațional a lăsat să se înțeleagă că nu este ușor să găsești echilibrul între expunerea publică și responsabilitățile de acasă, însă Sandra reușește să acorde atenția necesară copilului și familiei.

Pentru Mutu, faptul că soția sa începe să fie mai prezentă în televiziune nu schimbă ceea ce contează cu adevărat în relația lor. Dimpotrivă, el pare să aibă încredere că Sandra poate face față acestei noi provocări, tocmai datorită personalității sale.

Iar dacă ar fi să aleagă ceea ce definește cel mai bine relația lor după un deceniu împreună, Mutu indică parteneriatul. Pentru cei doi, familia pare să fie construită pe sprijin reciproc, răbdare și reguli clare, dar și pe multă dragoste.

O barcă cu 128 de oameni, găsită acum, după 26 de zile în derivă în Atlantic. Doar 45 au supraviețuit...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate
Observatornews.ro Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Antena 3 O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil
SpyNews Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie” Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care vorbesc toți americanii
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul BZI
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când clienții o duc rău
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când... Jurnalul
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi”
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi” Kudika
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are Redactia.ro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x