Adrian Mutu a vorbit despre venirea soției sale în televiziune și dacă acest pas profesional a reprezentat o schimbare.

Adrian Mutu a vorbit despre viața de familie și despre femeia care îi este alături de aproximativ zece ani.

Adrian Mutu dezvăluie ceva ce publicul nu știa despre soția lui, Sandra

Fostul fotbalist a făcut și o dezvăluire mai puțin cunoscută despre soția sa, Sandra, descriind-o ca pe o persoană cu o energie pozitivă, puternică și foarte implicată în tot ceea ce ține de familie.

Mutu a explicat că una dintre calitățile pe care le apreciază cel mai mult la Sandra este maturitatea ei. În viziunea lui, soția sa a avut dintotdeauna o înțelepciune aparte, motiv pentru care spune, într-o formulare sugestivă, că „s-a născut femeie bătrână”.

Pentru Adrian Mutu, acest lucru se vede cel mai bine în felul în care Sandra se raportează la familie și la copil. Este o mamă atentă, implicată și, atunci când este nevoie, strictă. Își dorește ca regulile stabilite în familie să fie respectate și nu este genul de părinte care renunță ușor la principiile sale.

„Strictă, plină de dragoste, reguli, nu ne abatem”, a explicat Mutu atunci când a vorbit despre felul în care Sandra este în rolul de mamă.

Adrian Mutu și Sandra, un parteneriat construit în timp

Cei aproximativ zece ani petrecuți împreună i-au ajutat să își construiască propriul mod de a funcționa ca familie. Mutu spune că relația lor se bazează în primul rând pe răbdare, înțelepciune și parteneriat, lucruri care i-au ajutat să treacă împreună prin diferite etape ale vieții.

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În ceea ce privește apariția Sandrei la televizor, Mutu pare să privească această schimbare cu susținere. El cunoaște foarte bine latura ei privată și știe că, dincolo de imaginea pe care o poate avea în fața publicului, Sandra este o femeie preocupată în primul rând de familie.

Fostul internațional a lăsat să se înțeleagă că nu este ușor să găsești echilibrul între expunerea publică și responsabilitățile de acasă, însă Sandra reușește să acorde atenția necesară copilului și familiei.

Pentru Mutu, faptul că soția sa începe să fie mai prezentă în televiziune nu schimbă ceea ce contează cu adevărat în relația lor. Dimpotrivă, el pare să aibă încredere că Sandra poate face față acestei noi provocări, tocmai datorită personalității sale.

Iar dacă ar fi să aleagă ceea ce definește cel mai bine relația lor după un deceniu împreună, Mutu indică parteneriatul. Pentru cei doi, familia pare să fie construită pe sprijin reciproc, răbdare și reguli clare, dar și pe multă dragoste.