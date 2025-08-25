Cine este tânăra cu care Vladimir Putin ar fi avut o relație extraconjugală. Alisa Kharcheva ar fi avut 17 ani la momentul acela

Alisa Kharcheva ar fi fost iubita lui Vladimir Putin pe când era doar o adolescentă. Iată cine este.

Cine este tânăra cu care Vladimir Putin ar fi avut o relație extraconjugală | GettyImages, ProfiMedia

Detalii din viața personală a președintelui rus Vladimir Putin au ieșit la iveală odată cu publicarea cărții Țarul în persoană – Cum ne-a păcălit Vladimir Putin, scrisă de Roman Badanin și Mihail Rubin.

Cine este femeia care în adolescență a devenit amanta lui Vladimir Putin

Alisa Kharcheva are acum 32 de ani, însă pe când avea doar 17 ani Vladimir Putin a ”sedus-o”. Alisa a realizat un pictorial cu tentă erotică pentru un calendar care a ajuns în mâinile președintelui rus. Calendarul respectiv era realizat chiar pentru aniversarea de 58 de ani a acestuia.

Cu o diferență de 50 de ani între ei, Vladimir Putin ar fi avut o aventură cu adolescenta timp de un an. Potrivit unei surse, acesta o chema o dată la două săptămâni la reședința prezidențială. Vizitele frecvente au iscat zvonurile unei ”povești de dragoste” între liderul rus și minora de 17 ani.

În perioada aceea, Vladimir Putin era căsătorit cu Ludmila, în vârstă de 67 de ani, și avea o altă aventură cu gimnasta Alina Kabaeva, în vârstă de 41 de ani, care i-a născut și doi băieți.

„Patru persoane familiarizate cu povestea ne-au spus că, la scurt timp după [publicarea calendarului], asistenții lui Putin au sunat-o pe Kharcheva și au invitat-o la reședința suburbană a președintelui. După prima vizită, frumoasa tânără a fost dusă să-l vadă pe președinte aproximativ o dată la două săptămâni, timp de un an”, este menționat în cartea publicată de Roman Badanin și Mihail Rubin.

Tinerele care au fost fotografiate pentru calendarul indecent al lui Putin erau studente la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea de Stat din Moscova. Alisa nu era încă admisă acolo.

În luna ianuarie 2011, la doar trei luni de la aniversarea liderului de la Moscova, tânăra apărea în emisiunea TV „Zece milioane”, în care a vorbit despre apariția sa în calendarul lui Putin, fără să se facă referire la vreo posibilă relație între ei.

Alisa Kharcheva a respins însă comentariile legate de vârsta ei la apariția în calendar: „Era în limitele a ceea ce este acceptabil... acceptabil pentru public, pentru valorile morale ale societății.”

De asemenea, ea a menționat că purta o rochie de vară și că președintele rus a fost încântat de rezultat: „I-a plăcut foarte mult. Secretarul lui de presă a spus că i-a plăcut.”

Una dintre sursele autorilor cărții care expun relația pe care Putin a avut-o cu tânăra a declarat că: „Pentru fiecare întâlnire dintre Putin și Alisa pregăteam un fel de proiect pe care ea să i-l prezinte lui Vladimir Vladimirovich. Alisa a făcut asta din propria dorință. Era recunoscătoare că i se făcuse cunoștință cu președintele.”

„Dacă lui Putin îi plăcea <<cadoul>>, respectivul proiect ar fi putut primi o finanțaare. Cu toate acestea, președintele nu susținea niciunul dintre proiectele respective”, a declarat o altă sursă.