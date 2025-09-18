Ce este listeria și cum poate fi evitată. Cazurile de infectare au crescut în ultimii ani

Listerioza sau infecția cu listeria este o boală transmisă prin consumul de alimente contaminate. Statisticile europene semnalează o creștere continuă a cazurilor de infectare în ultimii ani. La persoanele vulnerabile, listerioza poate fi fatală. Află ce simptome are și cum poate fi evitată.

Mezelurile, brînzeturile moi și produsele lactate nepasteurizate sunt alimentele cu cel mai mare risc de contaminare cu listeria | Shutterstock

Numărul de cazuri de listerioză a crescut constant în Uniunea Europeană în ultimii ani, atingând un nivel record în 2023, ultimul an pentru care există statistici oficiale. Potrivit datelor European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), au fost confirmate 2.993 de cazuri și s-au înregistrat 340 de decese.

În Marea Britanie, între 2012 și 2024, un focar multinațional de listerioză asociat consumului de produse din pește a provocat 73 de îmbolnăviri și 14 decese. În martie 2025, au fost raportate decese în spitale din cauza unor deserturi refrigerate contaminate.

În perioada iunie-iulie 2025, autoritățile franceze au identificat un focar cu 21 de cazuri confirmate, dintre care două fatale. Produsele suspecte au fost brânzeturi pasteurizate din lapte de vacă și capră, distribuite pe piața națională și europeană. Aceste date subliniază pericolul reprezentat de listeria, în special pentru persoanele vulnerabile.

Ce este listeria

Articolul continuă după reclamă

Listerioza este provocată de bacteria Listeria monocytogenes, care poate fi găsită în sol, apă și fecale de animale. Ea poate supraviețui în alimente chiar și la temperaturi scăzute, inclusiv în frigider și congelator, ceea ce o face dificil de detectat și de controlat.

Unele alimente sunt mai predispuse la contaminarea cu această bacterie. Brânzeturile moi, mezelurile și produsele lactate nepasteurizate sunt cele mai frecvente surse de infectare, conform Mayo Clinic. Alte alimente care ne pot infecta sunt:

legumele crude contaminate din sol sau din îngrășămintele naturale folosite

carnea contaminată

peștele afumat la rece

germenii de plante

pepenele

Ce simptome are listerioza

Simptomele infecției cu listeria variază în funcție de zona corpului afectată. Dacă bacteria ajunge în intestin, pot apărea:

diaree

dureri de stomac

vărsături

De regulă, aceste simptome apar la o zi după consumul alimentelor contaminate și dispar, în general, în câteva zile.

Bacteria care provoacă listerioza poate pătrunde în sânge, creier și măduva spinării. În astfel de cazuri, simptomele pot fi mult mai severe și includ:

febră și frisoane

simptome asemănătoare gripei, cum ar fi dureri musculare și oboseală

diaree sau dureri de stomac

durere de cap

gât rigid

confuzie sau modificări ale stării de conștiență

pierderea echilibrului

convulsii

Aceste simptome severe pot apărea în decurs de două săptămâni de la consumul alimentelor contaminate. În unele cazuri, debutul lor poate fi întârziat până la două luni de la infectare.

Ce complicații poate provoca listerioza

Infecția cu listeria este una dintre cele mai grave boli legate de alimentație monitorizate în Uniunea Europeană din cauza complicațiilor severe cu care se asociază. De obicei, persoanele sănătoase au simptome ușoare și se recuperează rapid după infectare, însă boala poate fi fatală pentru câteva categorii de persoane. Grupurile cu risc crescut de complicații includ:

fătul nenăscut

nou-născuții

vârstnicii peste 65 de ani

persoanele cu sistem imunitar slăbit

La aceste persoane, boala poate produce complicații grave precum meningită (inflamație a membranei care înconjoară creierul) și septicemie (infecție generalizată a sângelui).

Când infecția cu listeria afectează sistemul nervos, ea poate provoca:

tulburări de echilibru, mers sau coordonare

dificultăți de mișcare pe o parte a corpului

probleme nervoase

pierderea auzului

convulsii

deces

Femeile însărcinate sunt mult mai predispuse la infectare, în comparație cu alți adulți. În timpul sarcinii, infecția cu listeria provoacă de obicei doar simptome ușoare la gravide, însă acestea pot transmite bacteria la făt, iar efectele asupra lui pot fi devastatoare: deces intrauterin, avort spontan sau naștere prematură. De asemenea, fătul infectat poate dezvolta o infecție gravă la câteva zile după naștere.

Simptomele infecției cu listeria la nou-născuți pot include:

lipsa interesului pentru hrană

iritabilitate

temperatură ridicată (febră) sau scăzută (hipotermie)

vărsături

dificultăți de respirație

lipsă de energie

greutate mică la naștere

Dacă infecția cu listeria le afectează sângele sau creierul, nou-născuții pot dezvolta probleme serioase pe termen lung, precum tulburări de dezvoltare intelectuală, paralizie, convulsii, orbire sau afecțiuni ale creierului, rinichilor ori inimii.

Când să consulți un medic

Dacă ai mâncat un aliment retras de pe piață din cauza unui focar de listeria, urmărește orice simptome. Sună medicul dacă ai febră, dureri musculare, probleme digestive sau diaree. Același lucru este valabil și dacă ai consumat alimentele care ar putea fi contaminate, cum ar fi produse din lapte nepasteurizat sau mezeluri insuficient încălzite.

Solicită asistență medicală de urgență dacă observi următoarele simptome:

febră mare

durere de cap puternică

gât rigid

confuzie

sensibilitate oculară sau durere la lumină (fotofobie)

Aceste simptome pot indica o complicație gravă care pune viața în pericol, cum este meningita bacteriană.

Cum se tratează infecția cu listeria

Tratamentul listeriozei depinde de gravitatea simptomelor. Majoritatea persoanelor cu simptome ușoare, cum ar fi diaree sau greață, nu necesită tratament, deoarece infecția se poate vindeca de la sine.

În cazurile mai severe, când bacteria a pătruns în sânge sau afectează sistemul nervos central, se administrează antibiotice pentru a preveni complicațiile grave.

În cazul femeilor însărcinate, intervenția rapidă cu antibiotice este extrem de importantă. Tratamentul prompt poate reduce riscul ca infecția să afecteze fătul și să provoace avort spontan, naștere prematură sau o infecție severă a nou-născutului.

Cum poate fi prevenită listeria

Cel mai sigur mod de a te proteja de listeria este să respecți regulile de igienă și siguranță alimentară. Iată ce recomandări fac medicii Mayo Clinic:

Păstrează curățenia. Spală-te pe mâini cu apă caldă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, înainte și după ce manipulezi și prepari alimentele. După gătit, spală ustensilele, tocătoarele și blaturile de lucru cu apă fierbinte și detergent.

Curăță bine legumele crude. Folosește o perie specială pentru legume sub jet abundent de apă înainte să le consumi sau să le gătești.

Nu spăla carnea crudă sau carnea de pasăre. Prin spălarea lor, poți împrăștia bacteriile pe alte suprafețe.

Gătește alimentele temeinic. Folosește un termometru alimentar pentru a te asigura că preparatele din carne, pasăre și ouă sunt gătite suficient.

Păstrează alimentele la rece. Setează frigiderul la maximum 4°C și congelatorul la -18°C sau mai puțin, pentru ca alimentele perisabile să nu se altereze.

Sfaturi speciale pentru persoanele vulnerabile

Femeile însărcinate și persoanele cu sistem imunitar slăbit au cel mai mare risc de infectare cu listeria și de complicații. Dacă faci parte din aceste categorii, fii atent la ce mănânci și evită alimentele care sunt mai susceptibile să conțină bacteria. Următoarele produse nu sunt recomandate:

Brânzeturile moi și cele în stil mexican : feta, brie, Camembert, gorgonzola, queso blanco, queso fresco. Acestea pot fi periculoase chiar dacă sunt preparate din lapte pasteurizat.

: feta, brie, Camembert, gorgonzola, queso blanco, queso fresco. Acestea pot fi periculoase chiar dacă sunt preparate din lapte pasteurizat. Mezelurile și crenvurștii , dacă nu sunt încălziți până devin fierbinți. Și lichidul din pachetele cu crenvurști poate contamina alte alimente. Crenvurștii desigilați trebuie consumați în cel mult o săptămână, iar mezelurile feliate se consumă în 3-5 zile de la deschidere.

, dacă nu sunt încălziți până devin fierbinți. Și lichidul din pachetele cu crenvurști poate contamina alte alimente. Crenvurștii desigilați trebuie consumați în cel mult o săptămână, iar mezelurile feliate se consumă în 3-5 zile de la deschidere. Peștele afumat la rece . Consumă-l doar dacă este gătit. Variantele la conservă și cele stabile la raft (care nu necesită refrigerare înainte de deschidere) sunt alternative sigure.

. Consumă-l doar dacă este gătit. Variantele la conservă și cele stabile la raft (care nu necesită refrigerare înainte de deschidere) sunt alternative sigure. Germenii de plante . Persoanele vulnerabile la infectarea cu listeria trebuie să gătească bine germenii înainte de consum.

. Persoanele vulnerabile la infectarea cu listeria trebuie să gătească bine germenii înainte de consum. Pepenele tăiat . Consumă-l imediat sau păstrează-l la frigider la maximum 4°C și mănâncă-l în cel mult 7 zile. Dacă a stat la temperatura camerei mai mult de 4 ore, aruncă-l.

. Consumă-l imediat sau păstrează-l la frigider la maximum 4°C și mănâncă-l în cel mult 7 zile. Dacă a stat la temperatura camerei mai mult de 4 ore, aruncă-l. Laptele crud și produsele nepasteurizate. Evită-le complet. Alege doar produse care au mențiunea „pasteurizat” pe etichetă.

Citește și: Enterocolita: ce trebuie să știi despre simptome și tratament, cauze și mod de transmitere

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.