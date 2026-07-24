Pericol pentru turiștii de pe litoral! Specialiștii avertizează asupra bacteriei Vibrio din apa Mării Negre, care poate provoca infecții grave în anumite situații. Află cine este cel mai expus și cum te poți proteja.

Avertisment pentru cei care merg la mare. Ce bacterie periculoasă se ascunde în apa Mării Negre | Shutterstock

Odată cu venirea verii, mii de români aleg să-și petreacă vacanțele și concediile pe litoralul Mării Negre. Temperaturile ridicate și apa caldă îi îmbie pe turiști să petreacă ore întregi în mare, însă specialiștii atrag atenția asupra unui risc despre care se vorbește tot mai des în sezonul estival.

Avertisment pentru cei care merg la mare

Pe măsură ce temperatura apei de la suprafața mării crește, se creează condiții favorabile pentru dezvoltarea anumitor bacterii. Printre acestea se numără și Vibrio, un gen de bacterii care trăiește în mod natural în apele de coastă, acolo unde apa sărată se amestecă cu apa dulce. Aceste microorganisme prosperă în ape calde, temperate și cu salinitate moderată, motiv pentru care sunt monitorizate cu atenție în perioada verii.

Bacteriile din genul Vibrio pot provoca vibrioza, o infecție care apare fie în urma contactului unei răni deschise cu apa contaminată, fie prin consumul de fructe de mare crude sau insuficient preparate termic, în special stridii. Deși cele mai multe cazuri sunt ușoare și se manifestă prin simptome digestive, unele infecții pot deveni severe, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile.

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Genul Vibrio cuprinde peste 100 de specii, însă doar câteva sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a provoca îmbolnăviri la oameni. Dintre acestea, Vibrio cholerae este bacteria responsabilă de apariția holerei, în timp ce Vibrio vulnificus și Vibrio parahaemolyticus sunt asociate cu infecții ale pielii, ale țesuturilor moi și cu toxiinfecții alimentare.

Cine este cel mai expus riscului

Specialiștii spun că majoritatea persoanelor sănătoase dezvoltă forme ușoare de boală și se recuperează fără complicații. Cu toate acestea, riscul de infecții grave este mai mare în cazul persoanelor care au răni deschise, un sistem imunitar slăbit, boli cronice de ficat, diabet sau alte afecțiuni care scad capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor.

În situații rare, bacteria Vibrio vulnificus poate pătrunde în sânge și poate provoca infecții severe, care necesită tratament medical de urgență și, în unele cazuri, spitalizare.

Cum te poți proteja

Medicii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea riscului de infectare: evitați intrarea în mare dacă aveți răni deschise, tăieturi sau zgârieturi; acoperiți leziunile cu un pansament impermeabil dacă nu puteți evita contactul cu apa; spălați imediat orice rană care a intrat în contact cu apa mării folosind apă curată și săpun; consumați doar fructe de mare preparate termic și evitați produsele crude sau insuficient gătite.

Specialiștii subliniază că prezența bacteriilor din genul Vibrio nu înseamnă că scăldatul în Marea Neagră este periculos pentru toată lumea. Cu toate acestea, turiștii trebuie să fie informați și să respecte recomandările medicale, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate, când aceste bacterii se pot înmulți mai rapid. O atenție sporită și câteva măsuri simple de prevenție pot face diferența dintre o vacanță liniștită și probleme serioase de sănătate.