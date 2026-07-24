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Bona familiei Columbeanu dă cărțile pe față. Cum era, în realitate, relația dintre Irinel și Monica

Fosta bonă a familiei Columbeanu face dezvăluiri despre relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor. Cum se purtau cei doi în intimitate și cum a ajuns să lucreze pentru familia lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 14:50 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 14:52
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Fosta bonă a familiei Columbeanu face dezvăluiri despre relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor. Cum se purtau cei doi în intimitate și cum a ajuns să lucreze pentru familia lor. | Antena 1
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Relația dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu s-a aflat ani la rând în centrul atenției și a fost una dintre cele mai urmărite povești din showbizul românesc. Cei doi au fost constant sub lupa presei, iar fiecare apariție publică sau zvon despre căsnicia lor devenea imediat subiect de dezbatere. Însă, dincolo de imaginea prezentată în fața camerelor de filmat, puțini oameni au avut ocazia să vadă cum arăta, în realitate, viața lor de zi cu zi.

Bona familiei Columbeanu dă cărțile pe față

Printre aceștia se numără și Cristina Mîndru, fosta bonă a familiei Columbeanu, care a decis să vorbească despre perioada petrecută în vila de la Izvorani. Tânăra a povestit cum se comportau Monica Gabor și Irinel Columbeanu în intimitate și a explicat că multe dintre informațiile apărute în presă nu reflectau ceea ce se întâmpla, de fapt, în locuința lor.

Una dintre cele mai mari curiozități ale publicului a fost mereu cine avea ultimul cuvânt în relație. De-a lungul timpului, au existat numeroase speculații potrivit cărora unul dintre parteneri ar fi fost mult mai autoritar decât celălalt. Cristina Mîndru susține însă că experiența ei a fost cu totul diferită.

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„Din ceea ce am văzut eu, nu pot spune că unul dintre ei era mai autoritar. Am petrecut foarte mult timp în preajma lor și nu am asistat la conflicte sau la situații în care să simt că unul trebuia să se impună în fața celuilalt.

Ceea ce mă surprindea uneori era diferența dintre realitatea pe care o vedeam eu în casă și ceea ce apărea ulterior în presă. Eu eram acolo, trăiam alături de ei și vedeam lucrurile din interior, iar uneori imaginea prezentată public era diferită de ceea ce experimentam eu”, a declarat aceasta, potrivit Cancan.

Cum a ajuns Cristina Mîndru să lucreze pentru familia Columbeanu

Fosta bonă a povestit și cum a ajuns să facă parte din viața familiei Columbeanu. Potrivit acesteia, legătura cu Monica Gabor era una veche, cele două cunoscându-se încă din copilărie, în Bacău. Relația de încredere construită de-a lungul anilor a făcut ca Monica să o contacteze atunci când avea nevoie de ajutor pentru fiica ei, Irina.

„Pe Monica și pe Ramona le cunosc încă din clasele primare. Am locuit în același cartier, în Bacău, și ne cunoșteam foarte bine. Monica știa din ce familie provin, ce educație am primit și cred că a avut încredere în mine tocmai din acest motiv. La un moment dat, am primit un mesaj de la ea prin care îmi propunea să vin la București și să o ajut cu Irina.

În aproximativ trei zile eram deja acolo. Rolul meu principal era să am grijă de Irina, care era atunci foarte mică. Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă: am intrat dintr-odată într-o lume pe care până atunci o vedeam doar la televizor”, a mai povestit Cristina Mîndru, potrivit aceleiași surse.

Mărturisirile fostei bone oferă o perspectivă diferită asupra uneia dintre cele mai mediatizate căsnicii din România. Deși imaginea publică a cuplului era adesea însoțită de zvonuri și speculații, Cristina Mîndru susține că, din interior, lucrurile se desfășurau diferit față de ceea ce apărea în tabloide. Declarațiile sale readuc în atenție perioada în care Monica Gabor și Irinel Columbeanu formau unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul românesc.

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