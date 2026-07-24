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Daniela, alături de alți foști concurenți Mireasa, imediat după despărțirea de Mihai. Ce detaliu au observat fanii emisiunii

Daniela s-a bucurat de o seară în oraș alături de alți foști colegi din sezonul 13 Mireasa. Fosta iubită a lui Mihai s-a fotografiat alături de Adrian, Adi și Raluca.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 16:47 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 16:52
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Daniela, alături de un fost concurent Mireasa, imediat după despărțirea de Mihai. | Antena 1
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Fanii Mireasa au observat că Daniela se afla într-o ipostază mai apropiată de Adrian Ionuț Sava, fostul concurent al sezonului 13 Mireasa. Toți cei 4 au făcut o fotografie de grup, cu zâmbetele la purtători.

Daniela se bucură de timpul liberă în calitate de femeie singură, în condițiile în care ea și Mihai nu mai formează un cuplu.

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Daniela, alături de un fost concurent Mireasa, imediat după despărțirea de Mihai. Ce detaliu au observat fanii emisiunii

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În fotografie Adrian Ilie și Raluca Strugaru stau în exterior, iar Adrian și Daniela stau la mijloc, mai apropiați față de ceilalți doi, lucru observat și comentat de unii fani ai emisiunii.

Pe 21 iulie, după ce au existat speculații legate de despărțire, Mihai a anunțat că el și Daniela au decis să meargă pe drumuri diferite.

Mai întâi au existat speculații despre despărțire când fanii Mireasa au observat că Mihai i-a dat cerere de urmărire pe rețelele sociale fostei iubite. Acum, băiatul a recunoscut că într-adevăr, el și Daniela nu mai formează un cuplu.

Băiatul a precizat că părerea familiei și distanța au fost elementele care i-au determinat să se despartă.

Mihai și Daniela din sezonul 13 Mireasa s-au despărțit. Băiatul a confirmat separarea la 4 zile de la Finală: „Nu mi-a fost deloc ușor...”

„Dragilor, nu mi-a fost deloc ușor să scriu aceste rânduri, dar simt că vă datorez o explicație tuturor celor care ne-ați susținut și ați fost alături de noi pe tot parcursul acestei experiențe.

Eu și Daniela am decis să mergem pe drumuri diferite. Este una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau și vă asigur că nu a fost luată din impuls sau din lipsa sentimentelor, ci după multe gânduri și discuții.

După ce am ajuns acasă, am avut o discuție sinceră și mai profundă cu familia mea. Din păcate, mama mea nu este de acord cu această relație, iar acest lucru a cântărit mult în decizia pe care am luat-o. În același timp, ne-am lovit și de realitatea de după emisiune: eu locuiesc în Ploiești, Daniela este din Râmnicu Vâlcea, iar în perioada următoare mă voi angaja aici. Distanța dintre noi și faptul că ne-am fi văzut foarte rar au fost alte motive importante care ne-au făcut să înțelegem că drumul nostru împreună ar fi fost foarte dificil.

Daniela este un om bun și îi voi purta întotdeauna respect pentru tot ceea ce am trăit împreună. Îi mulțumesc pentru toate momentele frumoase și îi doresc din suflet să fie fericită și să își găsească liniștea și împlinirea pe care le merită.

Știu că poate nu toată lumea va înțelege alegerea mea și îmi asum acest lucru. Tot ce vă rog este să ne respectați decizia și să nu căutați vinovați. Uneori, viața ne pune în fața unor situații în care, oricât de mult ne-am dori ca lucrurile să funcționeze, realitatea ne obligă să alegem alt drum.

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele, susținerea și încrederea pe care ni le-ați oferit pe parcursul acestei experiențe. Înseamnă enorm pentru mine și sper să îmi respectați decizia, chiar dacă nu va fi ușor de înțeles pentru toată lumea.

Daniela si Mihai
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Va doresc numai bine tuturor si sper ca ma veti intelege!”, a spus Mihai.

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