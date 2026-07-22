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Cât a ajuns să coste un șezlong în Vama Veche în 2026. Cât de scumpă a devenit relaxarea pe plajă

Relaxarea pe plajă vine cu un preț tot mai mare în 2026. Iată cât costă să stai pe șezlong în Vama Veche, în acest an!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 11:52 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 12:11
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Cât a ajuns să coste un șezlong în Vama Veche în 2026. Cât de scumpă a devenit relaxarea pe plajă | Hepta
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Vama Veche este una dintre cele mai căutate destinații de pe litoralul românesc. Este un loc la mare căutare datorită distracțiilor pe care le oferă, dar și pentru marea impresionantă și nisipul fin.

Totuși, în ultimii ani, datorită numărului mare de turiști care se cazează în această stațiune, prețurile au crescut semnificativ. De exemplu, în anul 2021, costul pentru șezlong în timpul săptămânii era în jur de 30 de lei, iar în weekend 35 de lei. În 2026, tarifele au crescut cu 20, respectiv 45 de lei față de 2021, potrivit Cancan.

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Cât costă un șezlong în Vama Veche în 2026

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În perioada 2021-2026, litoralul românesc a înregistrat creșteri serioase ale tarifelor.

Fie că vorbim despre hoteluri și mâncare, fie despre șezlonguri, prețurile au devenit un subiect controversate pe internet. Vama Veche este o stațiune care adună în fiecare an turiști români sau străini, de toate vârstele. Tinerii aleg să se cazeze aici pentru petrecerile până în zori, în locul cluburilor exclusiviste din Mamaia sau Costinești. Familiile cu copii se simt bine aici, existând și zone mai liniștite, ceea ce face această stațiune extrem de îndrăgită.

Totuși, cei care vor să închirieze șezlonguri în Vama Veche trebuie să știe că vor plăti mai mult decât în anii precedenți. În acest an, prețurile sunt de aproximativ 50 de lei în timpul săptămânii și ajung la 80-100 de lei în weekend, notează sursa citată mai sus.

Pe de altă parte, costurile pot fi și mai ridicate în locurile mai exclusiviste de plajă. Pentru o singură zi, prețul poate urca până la 100 de lei, potrivit Cancan.

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Motivul pentru care au crescut prețurile pe litoralul românesc

Inflația în țara noastră în perioada 2021-2026 a depășit 50%, potrivit unor date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și citate de sursa menționată mai sus.

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În Vama Veche, creșterile tarifelor pentru șezlonguri au fost peste acest nivel. Printre explicațiile specialiștilor se numără cererea tot mai mare, costurile operaționale ale plajelor private și poziționarea unor stațiuni ca destinații premium.

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