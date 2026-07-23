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Fiica Danei Nălbaru a făcut accident cu rulota. Cum se simte acum Sofia și ce s-a întâmplat

Sofia, fiica Danei Nălbaru, a făcut accident cu rulota în drum spre un festival din România. Ce s-a întâmplat și cum se simte acum tânăra.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 14:31 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 14:35
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Drumul spre unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru Sofia Bucur, fiica cea mare a lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru.

Fiica Danei Nălbaru a facut accident cu rulota

Tânăra de 19 ani a pornit cu rulota către Electric Castle, însă călătoria nu a decurs conform planului, iar un incident petrecut pe traseu i-a provocat o sperietură serioasă.

Sofia a ales să împărtășească întâmplarea cu urmăritorii săi din mediul online. Vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi, ea a publicat un scurt videoclip în care a povestit că rulota a lovit un pod, iar în urma impactului s-a rupt una dintre chingile acesteia.

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„Am intrat într-un pod cu rulota. Am rupt o chingă de la rulotă”, a spus tânăra, precizând că va reveni ulterior cu mai multe detalii despre cele întâmplate într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube.

Printre primii care au reacționat s-a numărat chiar tatăl ei. Dragoș Bucur a încercat să destindă atmosfera și a tratat incidentul cu umor, lăsând un comentariu care a stârnit zâmbete în rândul urmăritorilor: „Mamă... ai stricat rulota!”.

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Sofia Bucur este primul copil al lui Dragoș Bucur și al Danei Nălbaru. În vârstă de 19 ani, ea a urmat cursurile în sistem homeschooling, iar în ultimii ani și-a îndreptat atenția către cinematografie. De altfel, a lucrat la scenariul unui serial în care a apărut chiar alături de tatăl său, demonstrând că împărtășește pasiunea acestuia pentru lumea filmului.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales viața la țară alături de copii

În urmă cu câțiva ani, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au luat decizia de a renunța la ritmul alert al Capitalei și de a începe un nou capitol într-un sat, în mijlocul naturii. Mutarea nu a fost una impulsivă, ci rezultatul unei schimbări de perspectivă asupra modului în care își doreau să își crească familia, arată acest site.

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Actorul a povestit că, deși locuiau deja la casă, în Balotești, perioada pandemiei i-a determinat să își reevalueze prioritățile și să înțeleagă că timpul petrecut împreună și liniștea valorează mai mult decât confortul oferit de viața în oraș.

„E bine să ai o carieră, e bine să ai bani, dar la final rămâi cu amintirile, cu copiii, cu bucuria de a călători și de a trăi aproape de natură”, mărturisea Dragoș Bucur într-un interviu acordat revistei VIVA!.

Astăzi, familia s-a adaptat complet noului stil de viață. Cei doi soți își împart responsabilitățile gospodăriei și au grijă de numeroase animale, printre care găini, câini, un porc, un iepure și o pisică. În același timp, se ocupă de livadă și de grădină, iar copiii participă și ei la activitățile de zi cu zi.

Actorul spune că încă mai au multe planuri pentru proprietatea lor, însă fiecare etapă este construită în propriul ritm. Tocmai această viață simplă, înconjurată de natură și petrecută alături de familie, le oferă echilibrul pe care îl căutau de ani buni și pe care nu l-au găsit în agitația orașului.

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