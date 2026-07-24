Când va avea loc Luna Plină a Cerbului în 2026. Are o semnificație deosebită

Luna Plină a Cerbului din 2026 urmează să lumineze cerul în curând, cu o semnificație deosebită.

Lunile Pline ale diferitelor luni din an au fiecare propria denumire, în funcție de cultură. Luna Cerbului provine din culturile din America de Nord.

Aceasta se referă la Luna Plină din iulie, perioadă în care cerbii își schimbă coarnele, scrie Forbes.

Luna Plină din iulie are o semnificație deosebită, pentru că va avea loc înainte de eclipsa din luna august.

Fenomenul astronomic din august va fi vizibil inclusiv din anumite părți din România.

Articolul continuă după reclamă

Când va avea loc Luna Plină a Cerbului în 2026

Luna Cerbului va atinge faza de Lună Plină miercuri, 29 iulie 2026. Cele mai spectaculoase momente vor putea fi observate la răsăritul Lunii, spre sud-est, în timpul amurgului.

Denumirea provine din perioada anului în care cerbii își regenerează coarnele. E a 2-a Lună Plină a verii în emisfera nordică.

Citește și: Prima eclipsă solară totală vizibilă în Europa în aproape 30 de ani. Când are loc și unde poate fi admirată

Reprezintă, totodată, un reper astronomic important, deoarece apare cu doar 2 săptămâni înaintea eclipsei totale de Soare din 12 august. Acesta va fi unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului. Peste 4 săptămâni va avea loc și o eclipsă parțială de Lună.

Cea mai bună seară pentru a observa răsăritul Lunii Cerbului va fi 29 iulie 2026, chiar la ora la care Luna răsare în zona în care vă aflați.

Pentru cele mai bune condiții de observare, e recomandat un loc înalt, un câmp deschis sau o zonă de coastă cu o vedere liberă spre orizontul din sud-est. În această lună,răsăritul Lunii are loc aproape simultan cu apusul Soarelui în mai multe locații.

În seara precedentă, Luna răsare înainte de apusul Soarelui, când cerul e încă foarte luminos, iar în seara următoare apare mult mai târziu, când s-a întunecat deja.

Eclipsa solară va avea loc în august

La 2 săptămâni după ce va străluci pe cerul nopții, Luna Cerbului va intra în faza de Lună Nouă și va trece direct prin fața Soarelui. Ceea ce va crea o eclipsă totală de Soare.

În timpul acestui fenomen, umbra centrală a Lunii va traversa Arctica, nordul Rusiei, estul Groenlandei, vestul Islandei, Oceanul Atlantic și nordul Spaniei. Și o mică parte din Portugalia se află, de asemenea, pe traseul totalității.

Durata maximă a eclipsei totale va fi de aproximativ 2 minute și 18 secunde, în apropierea Islandei.

Ochelarii speciali pentru eclipse pot fi îndepărtați doar în care luna acoperă complet Soarele. Atunci, coroana solară, adică atmosfera exterioară slab luminoasă a Soarelui, devine vizibilă cu ochiul liber.

Citește și: Când poți admira ploaia de meteoriți Perseide. Fenomenul din acest an promite un spectacol astronomic

O eclipsă parțială de Soare va putea fi observată din mare parte a Europei, nord-vestul Africii, Canada și anumite regiuni din nordul Statelor Unite, precum și din vestul României. Pe întreaga durată a fazelor parțiale e obligatorie utilizarea ochelarilor certificați pentru eclipse sau a filtrelor solare adecvate.

Evenimentul coincide și cu vârful ploii de meteoriți Perseide, în noaptea de 12 spre 13 august.

Luna Cerbului e a 8-a dintre cele 13 Luni Pline care vor avea loc în 2026. 1 an solar durează aproximativ 365 de zile, în timp ce un an lunar are aproximativ 354 de zile. Așa că uneori 1 an calendaristic include 13 Luni Pline.

Următoarea Lună Plină va fi Luna Sturionului, vineri, 28 august 2026. Va coincide cu o eclipsă parțială profundă de Lună, considerată cea mai spectaculoasă eclipsă lunară vizibilă de pe Pământ până la 31 decembrie 2028.

În timpul eclipsei din noaptea de 27 spre 28 august, aproximativ 96% din discul Lunii va intra în umbra Pământului. Va căpăta un aspect întunecat și o nuanță roșie-portocalie. Totuși, deoarece Luna nu va fi acoperită complet, fenomenul nu va fi o adevărată „Lună Sângerie”.