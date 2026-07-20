Lumea teatrului românesc este în doliu după moartea actriței Dana Tapalagă, una dintre cele mai apreciate prezențe ale Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani.

A murit actrița Dana Tapalagă la vârsta de 57 de ani. Ce luptă grea a dus timp de 12 ani | captura instagram/facebook

Artista s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul, boală care i-a marcat ultimii ani de viață.

A murit actrița Dana Tapalagă la vârsta de 57 de ani

Vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul colegilor, prietenilor și admiratorilor, care au transmis numeroase mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare. Deși apropiații știau de mai mult timp că actrița se confrunta cu probleme grave de sănătate, anunțul morții sale a venit ca un șoc pentru mulți dintre cei care au apreciat-o de-a lungul carierei.

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-a numărat și Alina Botezatu, implicată într-o campanie de strângere de fonduri pentru susținerea tratamentelor medicale ale actriței. Aceasta a dezvăluit că, în ultimele zile de viață, Dana Tapalagă avea nevoie urgentă de sprijin financiar, iar donațiile primite au fost transferate în contul său pentru a acoperi o parte dintre cheltuielile medicale.

Articolul continuă după reclamă

Mesaje emoționante au venit și din partea colegilor din lumea culturală. Jurnalista și scriitoarea Florentina Toniță a descris-o pe Dana Tapalagă drept o persoană care a oferit multă iubire celor din jur și care a lăsat în urmă amintiri de neuitat.

Moartea actriței reprezintă o pierdere importantă pentru comunitatea artistică din Botoșani, acolo unde și-a dedicat mare parte din viață scenei și publicului.

O carieră construită cu pasiune pentru teatru

Născută la Botoșani, pe 21 decembrie 1968, Dana Tapalagă și-a început activitatea artistică încă din adolescență. În anul 1987 urca pentru prima dată pe scena teatrului botoșănean, instituție de care avea să rămână legată pentru cea mai mare parte a carierei sale.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Nico. Ce îi reproșează fiica artistei

Dorind să își perfecționeze pregătirea profesională, a urmat cursurile Academiei de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care le-a absolvit în 1994. De-a lungul anilor, a interpretat numeroase roluri în spectacole de teatru și a participat la proiecte culturale care au contribuit la dezvoltarea vieții artistice locale.

Publicul din întreaga țară a cunoscut-o și prin apariția sa în filmul „După dealuri”, producție care i-a adus o vizibilitate mai mare în afara scenei teatrale.

Chiar și după ce a fost diagnosticată cu cancer, Dana Tapalagă nu a renunțat la activitatea artistică. A continuat să participe la proiecte culturale și să urce pe scenă ori de câte ori starea de sănătate i-a permis. Devotamentul său față de teatru și puterea de a continua în ciuda dificultăților au rămas un exemplu pentru colegii și admiratorii săi, arată acest site.

Dana Tapalagă lasă în urmă o carieră de aproape patru decenii și amintirea unei artiste care și-a dedicat viața scenei, publicului și artei teatrale.