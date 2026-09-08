Lady Gaga a vorbit recent despre boala cronică de care suferă, fibromialgie.

Boala cronică de care suferă Lady Gaga. Artista a vorbit despre durerile provocate de fibromialgie: „Îți dă viața peste cap” | hepta.ro

Pe scenă, Lady Gaga este asociată cu spectacole spectaculoase, costume extravagante și concerte în fața a mii de oameni.

Boala cronică de care suferă Lady Gaga

Dincolo de lumina reflectoarelor, artista s-a confruntat însă cu o problemă de sănătate care i-a afectat profund viața de zi cu zi: fibromialgia, o afecțiune cronică asociată în principal cu dureri răspândite în corp, oboseală și o sensibilitate crescută la stimuli.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Într-o mărturisire emoționantă, artista a vorbit despre diferența dintre imaginea pe care publicul o vede și realitatea prin care poate trece atunci când simptomele devin greu de suportat. „Vedeți costumele glamour și luminile stadionului. Nu mă vedeți prinsă într-un halat medical, plângând în timp ce medicii încearcă să-mi calmeze sistemul nervos”, este ideea transmisă de Lady Gaga în mesajul despre experiența sa.

Pentru artistă, fibromialgia nu înseamnă doar perioade de oboseală sau dureri trecătoare. Afecțiunea poate deveni atât de intensă încât activități obișnuite pot fi dificil de realizat. Statul în picioare, mersul, un duș sau chiar participarea la o conversație pot deveni solicitante atunci când simptomele sunt accentuate.

Fibromialgia este o afecțiune cronică complexă, în care modul în care sistemul nervos procesează semnalele de durere este modificat. Un mecanism important este cunoscut drept sensibilizare centrală, fenomen prin care sistemul nervos poate reacționa exagerat la stimuli care, în mod normal, nu ar produce o asemenea intensitate a durerii, arată cei de la mayoclinic.org.

Lady Gaga a vorbit deschis despre momentele în care boala a copleșit-o

Lady Gaga a ales să vorbească public despre problemele sale de sănătate tocmai pentru a atrage atenția asupra unei suferințe care nu este întotdeauna vizibilă. O persoană poate părea perfect sănătoasă din exterior, dar să treacă prin dureri și episoade de epuizare care îi limitează semnificativ activitățile.

Artista a explicat în trecut că durerea asociată fibromialgiei i-a influențat inclusiv activitatea profesională. În 2017, a fost nevoită să își amâne concerte din cauza durerilor severe, iar un an mai târziu a dezvăluit că suferă de această afecțiune.

Citește și: Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre averea lui Ilie Năstase! Susține că i-ar fi lăsat bunurile Ioanei și stă în chirie

Unul dintre cele mai dificile aspecte pentru persoanele cu boli cronice este faptul că simptomele nu sunt întotdeauna vizibile. Din acest motiv, cei afectați pot ajunge să se simtă judecați atunci când folosesc dispozitive de sprijin, au nevoie de pauze sau renunță la anumite activități.

Mesajul transmis de Lady Gaga merge tocmai în această direcție: o boală nu trebuie să fie vizibilă pentru ca suferința să fie reală. Fibromialgia poate avea un impact major asupra capacității unei persoane de a munci, de a socializa și de a duce o viață obișnuită, după cum se precizează rheumatology.org.

Pentru o artistă obișnuită să fie permanent în mișcare, să cânte și să susțină spectacole solicitante, confruntarea cu o asemenea afecțiune a însemnat și acceptarea propriilor limite. Povestea lui Lady Gaga arată astfel că imaginea strălucitoare de pe scenă nu surprinde întotdeauna și lupta pe care o duce un om atunci când reflectoarele se sting.