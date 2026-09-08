Antena Căutare
Home News Actualitate Boala cronică de care suferă Lady Gaga. Artista a vorbit despre durerile provocate de fibromialgie: „Îți dă viața peste cap”

Boala cronică de care suferă Lady Gaga. Artista a vorbit despre durerile provocate de fibromialgie: „Îți dă viața peste cap”

Lady Gaga a vorbit recent despre boala cronică de care suferă, fibromialgie.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 11:07 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 11:11
Boala cronică de care suferă Lady Gaga. Artista a vorbit despre durerile provocate de fibromialgie: „Îți dă viața peste cap” | hepta.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Pe scenă, Lady Gaga este asociată cu spectacole spectaculoase, costume extravagante și concerte în fața a mii de oameni.

Boala cronică de care suferă Lady Gaga

Dincolo de lumina reflectoarelor, artista s-a confruntat însă cu o problemă de sănătate care i-a afectat profund viața de zi cu zi: fibromialgia, o afecțiune cronică asociată în principal cu dureri răspândite în corp, oboseală și o sensibilitate crescută la stimuli.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Într-o mărturisire emoționantă, artista a vorbit despre diferența dintre imaginea pe care publicul o vede și realitatea prin care poate trece atunci când simptomele devin greu de suportat. „Vedeți costumele glamour și luminile stadionului. Nu mă vedeți prinsă într-un halat medical, plângând în timp ce medicii încearcă să-mi calmeze sistemul nervos”, este ideea transmisă de Lady Gaga în mesajul despre experiența sa.

Pentru artistă, fibromialgia nu înseamnă doar perioade de oboseală sau dureri trecătoare. Afecțiunea poate deveni atât de intensă încât activități obișnuite pot fi dificil de realizat. Statul în picioare, mersul, un duș sau chiar participarea la o conversație pot deveni solicitante atunci când simptomele sunt accentuate.

Fibromialgia este o afecțiune cronică complexă, în care modul în care sistemul nervos procesează semnalele de durere este modificat. Un mecanism important este cunoscut drept sensibilizare centrală, fenomen prin care sistemul nervos poate reacționa exagerat la stimuli care, în mod normal, nu ar produce o asemenea intensitate a durerii, arată cei de la mayoclinic.org.

Lady Gaga a vorbit deschis despre momentele în care boala a copleșit-o

Lady Gaga a ales să vorbească public despre problemele sale de sănătate tocmai pentru a atrage atenția asupra unei suferințe care nu este întotdeauna vizibilă. O persoană poate părea perfect sănătoasă din exterior, dar să treacă prin dureri și episoade de epuizare care îi limitează semnificativ activitățile.

Artista a explicat în trecut că durerea asociată fibromialgiei i-a influențat inclusiv activitatea profesională. În 2017, a fost nevoită să își amâne concerte din cauza durerilor severe, iar un an mai târziu a dezvăluit că suferă de această afecțiune.

Citește și: Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre averea lui Ilie Năstase! Susține că i-ar fi lăsat bunurile Ioanei și stă în chirie

Unul dintre cele mai dificile aspecte pentru persoanele cu boli cronice este faptul că simptomele nu sunt întotdeauna vizibile. Din acest motiv, cei afectați pot ajunge să se simtă judecați atunci când folosesc dispozitive de sprijin, au nevoie de pauze sau renunță la anumite activități.

Mesajul transmis de Lady Gaga merge tocmai în această direcție: o boală nu trebuie să fie vizibilă pentru ca suferința să fie reală. Fibromialgia poate avea un impact major asupra capacității unei persoane de a munci, de a socializa și de a duce o viață obișnuită, după cum se precizează rheumatology.org.

Pentru o artistă obișnuită să fie permanent în mișcare, să cânte și să susțină spectacole solicitante, confruntarea cu o asemenea afecțiune a însemnat și acceptarea propriilor limite. Povestea lui Lady Gaga arată astfel că imaginea strălucitoare de pe scenă nu surprinde întotdeauna și lupta pe care o duce un om atunci când reflectoarele se sting.

De ce a fost emisă avertizarea de călătorie pentru românii care merg în Olanda. Ce se întâmplă pe 9 septembrie...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj
Observatornews.ro Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează"
Antena 3 Joheirry Mola este noua Miss World. Republica Dominicană câştigă un nou titlu după 44 de ani Joheirry Mola este noua Miss World. Republica Dominicană câştigă un nou titlu după 44 de ani
SpyNews Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori” Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
De ce a fost emisă avertizarea de călătorie pentru românii care merg în Olanda. Ce se întâmplă pe 9 septembrie
De ce a fost emisă avertizarea de călătorie pentru românii care merg în Olanda. Ce se întâmplă pe 9 septembrie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ozana Barabancea, intervenție chirurgicală la 57 de ani. La ce procedură a apelat
Ozana Barabancea, intervenție chirurgicală la 57 de ani. La ce procedură a apelat
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
"Am fost avertizați". Imagini virale cu un robot care atacă un client într-un magazin. "Împărţea pumni ca un... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier!
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier! BZI
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul Jurnalul
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul!
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul! Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x