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Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre averea lui Ilie Năstase! Susține că i-ar fi lăsat bunurile Ioanei și stă în chirie

Scandalul momentului continuă. Brigitte Pastramă susține că toată averea lui Ilie Năstase ar fi trecut pe numele Ioanei după ce aceasta ar fi semnat o convenție.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 09:34 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 09:38
Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre averea lui Ilie Năstase! Susține că i-ar fi lăsat bunurile Ioanei și stă în chirie | captura instagram/facebook
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Scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion continuă să provoace reacții, iar de această dată în centrul atenției se află și averea fostului mare tenismen.

Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre averea lui Ilie Năstase

Brigitte Pastramă a făcut declarații dure despre situația dintre cei doi și susține că Ioana Năstase ar fi urmărit să obțină controlul asupra banilor și proprietăților soțului său.

Potrivit afirmațiilor făcute de Brigitte Pastramă la Spynews TV Live, Ioana i-ar fi cerut lui Ilie Năstase să semneze o convenție matrimonială într-o perioadă în care cei doi se aflau în pragul despărțirii. Fosta soție a sportivului susține că acesta ar fi acceptat documentul din dorința de a-și salva căsnicia și de a nu se separa de Ioana.

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În urma acestor declarații, averea lui Ilie Năstase ajunge din nou în centrul scandalului. Brigitte Pastramă lasă să se înțeleagă că o mare parte din bunurile și banii fostului campion ar fi fost trecute pe numele Ioanei, acuzație care, în acest moment, reprezintă poziția exprimată public de aceasta, în mod asumat, așa cum singură a declarat.

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Brigitte susține că Ilie ar fi fost vulnerabil din cauza sentimentelor pe care le avea pentru soția sa și că ar fi acceptat condițiile pentru a evita divorțul. Ea consideră că fostul sportiv ar trebui să privească situația și din perspectiva demnității pe care și-a construit-o de-a lungul carierei.

Brigitte Pastramă, reacție după scandalul dintre Ilie și Ioana

Brigitte Pastramă a mărturisit că a aflat întâmplător despre noul scandal în care este implicat fostul ei soț. Vedeta spune că imaginile și informațiile pe care le-a văzut pe rețelele sociale au afectat-o profund și au determinat-o să vorbească public.

„Am plâns, astăzi, când am văzut. Eu nu am cablu, dar am văzut pe Instagram, apoi pe Internet, și m-am șocat. Am spus gata, s-a terminat, nu mai am de ce să nu îmi spun părerea”, a declarat Brigitte Pastramă, la Spynews TV Live.

Aceasta a făcut referire și la momentul în care, în urmă cu aproximativ patru luni, cei doi s-ar fi împăcat. Potrivit versiunii prezentate de Brigitte, împăcarea ar fi fost condiționată de semnarea convenției matrimoniale.

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„Acum patru luni de zile i-a spus că se împacă cu el și s-au împăcat ca el să semneze o convenție matrimonială. El nu a vrut să se despartă și nu dorește să se despartă”, a mai spus Brigitte.

În încheiere, vedeta i-a transmis fostului soț că, din punctul ei de vedere, banii nu ar trebui să fie mai importanți decât demnitatea: „Consider că Ilie ar trebui să înțeleagă că cel mai important lucru e demnitatea. Nu se cumpără cu bani. El și-a căpătat-o cu greu pe teren”.

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