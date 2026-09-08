Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie și Ioana Năstase! Mesaj dur pentru actuala soție: „Am tăcut mult timp”

Ce are de spus Brigitte Pastramă în scandalul momentului dintre Ilie și Ioana Năstase. A transmis un mesaj dur.

Scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion este departe de a se încheia. După ultimul conflict care a ajuns în atenția Poliției, noi declarații incendiare au apărut în spațiul public.

Brigitte Pastramă intervine în scandalul dintre Ilie și Ioana Năstase! Mesaj dur pentru actuala soție

Una dintre fostele soții ale marelui tenismen a lansat acuzații dure la adresa Ioanei, punând sub semnul întrebării atât sentimentele acesteia pentru Ilie Năstase, cât și modul în care a ales să gestioneze problemele din căsnicie.

În mesajul transmis public, femeia susține că a evitat mult timp să vorbească despre situația dintre cei doi pentru a nu-i face rău lui Ilie prin declarațiile sale. Potrivit acesteia, însă, situația a ajuns într-un punct în care consideră că nu mai există prea multe lucruri de protejat.

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Unul dintre principalele reproșuri se referă la imaginea pe care Ioana Năstase ar fi afișat-o în relația cu fostul lider mondial. Aceasta este acuzată că, în trecut, vorbea despre Ilie cu respect și îl numea „Domnul Ilie Năstase” sau „Marele Ilie Năstase”, iar acum a ajuns să apeleze din nou la Poliție în contextul conflictelor dintre ei, arată cei de la Spynews.ro.

Acuzații privind bunurile și averea lui Ilie Năstase

În declarațiile sale, fosta soție a lui Ilie Năstase face și o serie de afirmații legate de proprietăți și bani. Ea susține că mai multe sume provenite din vânzarea unor imobile ar fi fost ulterior direcționate către alte proprietăți și mijloace fixe trecute pe numele actualei soții.

Printre bunurile menționate se află casa de pe strada Andrei Mureșanu, despre care afirmă că ar fi fost renovată timp de opt ani de ea, un apartament de la malul mării, un teren de 1.200 de metri pătrați în zona lacului Floreasca și un apartament de pe strada Lăcului.

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Declarațiile sunt însoțite de acuzații extrem de dure la adresa Ioanei, inclusiv referiri la afaceri și proprietăți despre care autoarea mesajului susține că ar fi ajuns în familia acesteia.

Un alt punct sensibil îl reprezintă solicitarea privind monitorizarea electronică. Fosta soție a lui Ilie Năstase critică faptul că Ioana ar fi cerut montarea unei „brățări electrice” pentru fostul campion.

La finalul mesajului, aceasta pune chiar sub semnul întrebării sentimentele Ioanei pentru Ilie: „Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”.

Afirmațiile reprezintă poziția și acuzațiile persoanei care le-a făcut și nu stabilesc, prin ele însele, existența unor fapte dovedite. Conflictul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion rămâne în atenția publică, pe fondul problemelor conjugale și al demersurilor juridice dintre cei doi.