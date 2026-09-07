Relația dintre Ilie Năstase și Ioana Simion a fost, de-a lungul anilor, presărată cu despărțiri, împăcări și momente tensionate. Cei doi nu sunt la primul scandal.

Ioana și Ilie Năstase nu sunt la primul scandal! Episoadele care le-au zguduit căsnicia de-a lungul anilor | hepta.ro

Cei doi s-au căsătorit civil în 2019, iar povestea lor a trecut ulterior prin mai multe episoade în care divorțul părea inevitabil, pentru ca apoi să își mai acorde o șansă.

Ioana și Ilie Năstase nu sunt la primul scandal

Primele semne serioase de criză au apărut în 2020. Înainte de cununia religioasă, Ioana confirma că se separase de fostul mare tenismen și că lua în calcul încheierea relației. Cei doi s-au împăcat însă, iar în iunie au făcut cununia religioasă.

În ianuarie 2021, relația a ajuns într-unul dintre cele mai tensionate puncte. Ioana a apelat la Poliție în urma unui conflict și a susținut că ar fi fost agresată. La scurt timp, cei doi s-au împăcat, însă în martie ea a depus actele de divorț la Judecătoria Hârșova. La acel moment, Ioana spunea că nu mai poate trăi „în haos” și vorbea despre problemele existente în căsnicie.

Articolul continuă după reclamă

Încercări repetate de împăcare

Procesul nu a dus însă la o despărțire definitivă. În primăvara lui 2021, cei doi au fost din nou împreună, iar în iunie Ioana a renunțat la divorț, spunând că l-a iertat și că acesta s-ar fi schimbat.

În octombrie, povestea s-a repetat. Ioana a anunțat o nouă despărțire și a transmis mesajul „Răbdarea mea a luat sfârșit”. Au urmat alte perioade de tensiune și împăcare, inclusiv în 2022, când divorțul a fost din nou adus în discuție.

În noiembrie 2022, un alt conflict major a dus la o nouă ruptură, Ioana declarând atunci că despărțirea este definitivă. Nici 2023 și 2024 nu au adus stabilitate, iar informațiile despre relația celor doi au continuat să fie contradictorii.

În vara lui 2024, un nou episod tensionat a avut loc la Mamaia, unde vacanța cuplului s-a transformat într-un scandal în spațiul public.

În iunie 2025, Ioana a depus din nou actele de divorț, invocând, potrivit declarațiilor sale, agresivitate verbală și fizică și amenințări. Chiar și după acest moment au existat tentative de apropiere, însă relația nu a mai revenit la stabilitatea de altădată.

Citește și: Diseară, ploaia schimbă totul la Asia Express – Drumul Mătăsii. Concurenții, puşi la grea încercare într-o fabrică de cărămizi

Un nou scandal, în septembrie 2026

Acum, după ani de despărțiri și împăcări, relația celor doi ajunge din nou în atenția publică. Pe 6 septembrie, Poliția din Constanța a fost sesizată de o femeie care a reclamat un conflict verbal cu soțul său, precum și injurii și amenințări. În urma evaluării de risc, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au menționat existența unui risc iminent. Femeia a solicitat și monitorizare electronică.

Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. Polițiștii au deschis însă un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor. Surse locale au indicat că bărbatul vizat este Ilie Năstase, iar soția sa este Ioana Simion.

Astfel, după mai bine de șapte ani de relație și numeroase încercări de a-și salva căsnicia, povestea dintre Ilie Năstase și Ioana Simion rămâne, cel puțin deocamdată, una complicată, marcată de conflicte și răsturnări de situație.