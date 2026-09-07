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Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: „E ceva ce nu am mai făcut!”

Ruxandra Ion şi Dream Film Production pregătesc pentru Antena 1 un nou serial original.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 10:46 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 10:46
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Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1: „E ceva ce nu am mai făcut!” | Antena 1
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Ruxandra Ion şi Dream Film Production pregătesc pentru Antena 1 un nou serial original, Inimă sub acoperire, o producție care combină drama cu elemente puternice de acțiune, totul construit în jurul unei impresionante poveşti de iubire.

Inimă sub acoperire, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1

Intrat în creație încă din 2025, proiectul a dat startul filmărilor în ianuarie 2026, iar de atunci aduce împreună registre puternice: emoția şi tensiunea unei drame, adrenalina unei poveşti de acțiune şi romantismul unei iubiri cu adevărat unice.

Curaj, dreptate, iubire, răzbunare, secrete şi o identitate sub acoperire, acestea sunt doar o parte din ingredientele celui mai nou serial original Antena 1 semnat de Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production.

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„Este de departe cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum. Acum doi ani, când am pornit la drum, nu credeam că va fi atât de greu, dar nici atât de satisfăcător. «Inima sub acoperire» este un serial original de dramă, dar care are și multe elemente de acțiune. Este ceva ce nu am mai făcut și sper ca publicul să se îndrăgostească de povestea noastră, la fel ca noi. Să se lase cucerit de protagonistul nostru și să fie alături de el în misiunea lui undercover nebună de a face dreptate”, spune Ruxandra Ion, pentru care noul proiect reprezintă una dintre cele mai complexe provocări profesionale de până acum.

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Proiectul a început să prindă contur încă din 2025, când echipa de scenariști coordonată de Ruxandra Ion a demarat dezvoltarea poveștii și a universului serialului. După o perioadă amplă de dezvoltare și pregătire, filmările au început în luna ianuarie 2026, iar zilele trecute, întreaga distribuție s-a bucurat să urmărească împreună primele episoade ale serialului original.

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.

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