Ce se ascundea pe fundul lacului Herăstrău. Obiectele gasite de Primărie, după ce a fost golit

După ce au golit lacul Herăstrău, cei de la Primăria Capitalei au descoperit ce se ascundea acolo.

Ce se ascundea pe fundul lacului Herastrau. Obiectele gasite de Primărie, după ce a fost golit | hepta.ro

Parcul Herăstrău, una dintre cele mai populare zone de recreere din București, a intrat într-un amplu proces de modernizare, după decenii în care malurile lacului nu au beneficiat de lucrări majore de consolidare.

Ce se ascundea pe fundul lacului Herăstrău

Odată cu demararea șantierului, autoritățile au descoperit și o problemă mai puțin vizibilă: cantități impresionante de deșeuri acumulate pe fundul lacului de-a lungul anilor.

Pe măsură ce nivelul apei este redus controlat pentru desfășurarea lucrărilor, echipele din teren au scos la suprafață numeroase obiecte abandonate, de la trotinete și biciclete până la mobilier urban și alte resturi aruncate de vizitatori. Însă cea mai mare provocare nu este reprezentată de deșeurile vizibile, ci de stratul consistent de sedimente depus în lac timp de aproape un secol.

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Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, procesul de decolmatare va genera peste 20.000 de tone de material format din mâl și pietriș. Acesta nu va fi transportat în afara șantierului, ci va fi reutilizat în cadrul proiectului, conform cerințelor impuse de autoritățile responsabile de administrarea apelor.

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Lucrările au început în zona barajului Băneasa, unde a fost amenajată prima rampă de acces pentru utilajele grele. Constructorii folosesc o soluție tehnică prin care materialul rezultat din excavare este combinat cu piatră spartă pentru a crea o fundație solidă între structura existentă și noua consolidare a malurilor, arată Ziare.com.

Cum s-au desfășurat intervențiile pentru golirea lacului Herăstrău

Intervențiile vor avansa etapizat în jurul lacului, urmând să fie deschise noi puncte de lucru la intervale de aproximativ două săptămâni. Printre zonele vizate se numără Șoseaua Nordului, împrejurimile podului de pe DN1, sectorul din apropierea căii ferate și zona Fântânii Miorița.

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Autoritățile subliniază că proiectul este esențial pentru siguranța și conservarea unuia dintre cele mai importante parcuri ale Capitalei. Actualele apărări de mal datează din perioada regelui Carol al II-lea și nu au fost reabilitate niciodată de la construcția lor, ceea ce face ca această intervenție să fie una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură realizate în Herăstrău în ultimele decenii.