Sezonul rece se apropie, iar medicii recomandă ca vaccinarea antigripală să fie făcută înainte ca numărul îmbolnăvirilor să crească.

Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț | Shutterstock

Organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni după administrarea vaccinului pentru a dezvolta anticorpi, motiv pentru care perioada de început a lunii octombrie este considerată potrivită pentru imunizare.

Vaccin antigripal gratuit în 2026

În România, vaccinul antigripal este gratuit pentru mai multe categorii de persoane și compensat parțial pentru anumite grupe de vârstă. Medicul de familie Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a explicat, potrivit Digi24.ro care sunt recomandările pentru sezonul 2026-2027 și cine poate beneficia de vaccinare fără costuri.

Ce conține vaccinul antigripal în acest sezon

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Formula vaccinului gripal este actualizată periodic, în funcție de virusurile care circulă. Pentru sezonul 2026-2027, recomandările internaționale vizează un vaccin trivalent, care protejează împotriva a trei tulpini de virus gripal: două de tip A și una de tip B.

Compoziția este stabilită pe baza datelor privind circulația virusurilor gripale și este adaptată de la un sezon la altul. Potrivit medicului Sandra Alexiu, trecerea de la formula tetravalentă la cea trivalentă a venit după ce una dintre tulpinile incluse anterior nu a mai fost identificată în circulație în ultimele sezoane.

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Când este indicată vaccinarea

Primele cazuri de gripă apar, de regulă, odată cu răcirea vremii, iar numărul îmbolnăvirilor poate crește începând din noiembrie și decembrie. Vârful sezonului gripal este înregistrat, în mod obișnuit, în jurul lunii ianuarie.

Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca vaccinarea să înceapă din luna octombrie. Protecția nu apare imediat, ci după aproximativ două săptămâni de la administrarea serului.

Vaccinarea este recomandată tuturor persoanelor, însă anumite categorii prezintă un risc mai mare de a dezvolta complicații. Printre acestea se numără copiii mici, persoanele în vârstă și pacienții cu boli cronice sau cu imunitatea afectată.

Copiii pot fi vaccinați începând de la vârsta de șase luni. În cazul copiilor cu vârsta de până la nouă ani care sunt vaccinați pentru prima dată împotriva gripei, schema poate presupune două doze, motiv pentru care imunizarea trebuie începută din timp.

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Cine beneficiază de vaccin gratuit

În România, vaccinarea antigripală este gratuită pentru mai multe categorii de persoane. Printre acestea se află copiii cu vârsta de minimum șase luni și sub 19 ani, femeile însărcinate și persoanele de peste 65 de ani.

De gratuitate beneficiază și adulții cu vârste între 19 și 64 de ani care au anumite afecțiuni cronice sau situații medicale care cresc riscul de complicații. Pe listă se regăsesc bolile cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice și metabolice, dar și bolile oncologice, autoimune, obezitatea, infecția HIV/SIDA, transplantul sau alte forme de imunosupresie.

În aceeași categorie intră personalul medico-sanitar și auxiliar. Pentru anumite persoane care nu se încadrează în grupele de risc, dar au între 45 și 64 de ani, vaccinul poate fi compensat în proporție de 50%.

Pentru persoanele vârstnice există și vaccinuri cu doză crescută de antigen, concepute pentru a genera un răspuns imun mai puternic în contextul imunosenescenței.

Unde poate fi administrat vaccinul

Vaccinul poate fi prescris pe rețetă de medicii aflați în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, indiferent de specialitate. Administrarea propriu-zisă este însă realizată de cadre medicale care au pregătirea necesară în vaccinologie.

Printre acestea se numără medicii de familie, pediatrii, specialiștii în boli infecțioase și epidemiologii, precum și medicii care au dobândit competențe specifice prin cursuri de vaccinologie.