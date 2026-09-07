Cum se schimbă evaluarea elevilor în anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației introduce cinci niveluri de performanță.

Ce se întâmplă cu notele elevilor în anul școlar 2026-2027. Ministerul Educației schimbă modul de evaluare la clasă | Shutterstock

Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), a publicat materiale de sprijin pentru profesori privind aplicarea Standardelor Naționale de Evaluare (SNE) în anul școlar 2026-2027.

Ce se întâmplă cu notele elevilor în anul școlar 2026-2027

Noile repere se adresează învățământului primar și gimnazial și urmăresc o evaluare mai clară a competențelor și a progresului fiecărui elev.

Deși apar criterii noi de apreciere a performanței, sistemul de notare nu este modificat. Elevii vor primi în continuare note, calificative și medii, iar folosirea standardelor naționale nu înseamnă că un anumit nivel de performanță se transformă automat într-o anumită notă.

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Cinci niveluri pentru evaluarea progresului elevilor

Potrivit documentului, profesorii vor putea descrie nivelul de performanță al elevilor prin intermediul a cinci trepte.

„În dificultate” indică o performanță fragilă, care necesită sprijin educațional specializat și constant. La nivelul „în formare”, elevul are deja anumite achiziții, însă are nevoie de îndrumare pentru rezolvarea sarcinilor.

Nivelul „de bază” presupune că elevul poate aplica ceea ce a învățat în situații familiare, având nevoie de ajutor atunci când întâmpină dificultăți. „Consolidat” indică posibilitatea de a utiliza competențele în contexte variate, cu sprijin doar ocazional.

Cel mai ridicat nivel, „avansat”, presupune că elevul poate transfera ceea ce a învățat în situații complexe și poate lucra cu un grad ridicat de autonomie.

Ce se schimbă și ce rămâne la fel

Noua abordare presupune ca evaluarea să pornească de la competențele prevăzute în programele școlare și de la standardele de învățare. Profesorii trebuie să stabilească dinainte criterii clare, pe care elevii să le cunoască înainte de evaluare.

De asemenea, feedbackul ar trebui să ofere informații despre nivelul atins de elev, argumentele care au stat la baza evaluării și următorul pas necesar pentru progres.

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În schimb, rămân valabile sistemul actual de note, calificative și medii, responsabilitatea profesională a profesorului, precum și diversitatea metodelor de evaluare. Testele, proiectele, lucrările și observațiile pot fi folosite în continuare, fără ca timpul alocat evaluării să fie schimbat.

Aplicarea evaluării criteriale presupune cinci etape: alegerea competenței și a standardului relevant, stabilirea criteriilor, proiectarea sarcinii de lucru, identificarea nivelului de performanță și oferirea feedbackului, arată www.edupedu.ro.

Ministerul precizează că SNE nu conduce direct la acordarea unei note. Nivelul identificat poate contribui la decizia profesorului privind parcursul ulterior al elevului și la stabilirea unor măsuri de sprijin sau a unui plan individual de învățare.

Pentru anul școlar 2026-2027, școlile sunt încurajate să stabilească criterii comune, să folosească exemple de sarcini și răspunsuri de referință, să comunice transparent criteriile elevilor și să compare periodic lucrările pentru o evaluare cât mai consecventă.