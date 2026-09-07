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Clopoțelul a sunat și pentru copiii vedetelor Antena 1. Imaginile emoționante din prima zi de școală

A început un nou an școlar, iar vedetele Antena 1 nu puteau să lipsească din acest cadru. Care sunt cele mai emoționante imagini din prima zi.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 12:22 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 13:18
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Clopoțelul a sunat și pentru copiii vedetelor Antena 1. Imaginile emoționante din prima zi de școală | antena 1
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Începutul anului școlar vine cu emoții nu doar pentru copii, ci și pentru părinți. Printre cei care au trăit din plin momentul se numără și mai multe vedete cunoscute de la Antena 1, pentru care primele zile de toamnă înseamnă revenirea la programul obișnuit al familiei.

Clopoțelul a sunat și pentru copiii vedetelor Antena 1

De la emoțiile primului pas într-o nouă etapă până la provocările unui program aglomerat, începutul școlii a adus momente speciale în familiile lor.

Simona Gherghe, alături de Ana și Vlad

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Pentru Simona Gherghe, revenirea copiilor la școală și grădiniță vine după o vacanță de vară în care familia s-a bucurat de timp împreună. Vedeta a vorbit despre perioada de readaptare la programul de toamnă și despre cât de repede pare să treacă vacanța mare. Potrivit unui mesaj transmis de prezentatoare, primele săptămâni pot fi mai dificile, deoarece cei mici trebuie să se obișnuiască din nou cu trezitul de dimineață și cu rutina zilnică.

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Dani Oțil și Tiago, o nouă etapă

În familia lui Dani Oțil, Tiago a trecut deja prin emoțiile primului contact cu grădinița. Băiețelul prezentatorului și al Gabrielei Prisăcariu a început grădinița încă din 2024, iar momentul a fost unul emoționant în special pentru mama lui. Tiago, în schimb, s-a arătat încântat de noua aventură și acum micuțul se află în ultimul an de grădiniță.

În prezent, rutina familiei este deja bine conturată. Gabriela a povestit că, de regulă, ea este cea care îl duce pe Tiago la grădiniță, în timp ce Dani are programul matinalului.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, părinții a trei băieți

Adela Popescu și Radu Vâlcan au început toamna cu agenda plină, mai ales că familia lor este formată din trei băieți: Alexandru, Andrei și Adrian. Cei trei urmează programe diferite, mezinul fiind la grădiniță, iar frații mai mari la școală.

Chiar dacă Radu Vâlcan este foarte ocupat cu proiectul pentru „Insula Iubirii”, cei doi încearcă să păstreze un echilibru între proiectele profesionale și viața de familie. În perioadele în care Radu este plecat, Adela preia mare parte din responsabilitățile legate de copii, inclusiv drumurile la școală.

Andra și Cătălin Măruță, din nou în ritmul școlii

Pentru Andra și Cătălin Măruță, începutul noului an școlar îi găsește pe David și Eva pregătiți pentru o nouă etapă. Cei doi copii studiază la Cambridge School of Bucharest, o instituție privată care urmează curriculumul britanic. În anul școlar 2026-2027, Eva începe clasa a VI-a, iar David clasa a IX-a.

Cătălin Măruță are, în plus, o toamnă importantă și pe plan profesional, revenind pe micul ecran la Antena 1, în cadrul „Furnicuțelor”.

Irina Fodor și Ruxandra Luca, alături de cei mici

Pentru Irina Fodor, începutul de an școlar are o semnificație specială: fiica sa, Diana, a început liceul. Vedeta a povestit că și-a dorit să fie prezentă, dar și să îi respecte adolescentei spațiul și independența.

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La rândul ei, Ruxandra Luca este obișnuită să împărtășească experiențele legate de viața de familie și de creșterea celor trei copii. Școala și provocările de zi cu zi au fost constant subiecte abordate de ea, inclusiv prin povești despre primele zile de școală și adaptarea copiilor la noul program.

Începutul de septembrie înseamnă mai mult decât ghiozdane și uniforme: este momentul în care vacanța se încheie, iar părinții și copiii intră din nou într-un ritm plin de responsabilități, emoții și noi începuturi.

Nicolai Tand

Cheful celebru și extrem de îndrăgit pe care îl urmărim la Neatza, a publicat și el o imagine cu copiii săi care astăzi au început o nouă etapă școlară.

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