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Ce se întâmplă la porțile grădinițelor din China. Tații izbucnesc în plâns după ce își lasă copiii

În mod obișnuit, copiii sunt cei care plâng în prima zi de grădiniță. În China, începutul noului an școlar a adus însă o imagine neașteptată. Mai multe filmări cu tați care nu-și pot stăpâni lacrimile după ce își lasă copiii la grădiniță au devenit virale pe rețelele sociale.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 10:40 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 10:47
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Ce se întâmplă în China la grădinițe | Instagram / chinaminutes
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Prima zi de grădiniță este un moment important atât pentru copii, cât și pentru părinți. Pentru unii dintre tații din China, despărțirea de cei mici s-a dovedit însă mai dificilă decât se așteptau.

O serie de videoclipuri filmate la începutul lunii septembrie îi surprind pe bărbați după ce și-au lăsat copiii la grădiniță. Unii încearcă să-și ascundă lacrimile, alții plâng în mașină, iar câțiva rămân în apropierea grădiniței și privesc spre locul în care tocmai au intrat copiii lor. Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale din China și au ajuns ulterior și pe platformele internaționale.

Tații au început să plângă după ce și-au lăsat copiii la grădiniță

Noul an școlar a început în China la 1 septembrie, iar în mai multe regiuni au apărut imagini asemănătoare. Presa chineză a relatat despre tați care au izbucnit în lacrimi imediat după despărțirea de copii. Uneori, contrastul a fost cel care i-a amuzat pe internauți: cei mici au intrat liniștiți în grădiniță, în timp ce părinții au rămas afară plângând. Unul dintre videoclipurile devenite virale surprinde un tată care plânge în mașină după ce și-a lăsat copilul la grădiniță. Într-un alt caz, un bărbat a rămas la poartă și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Presa locală a descris fenomenul drept o formă de „anxietate de separare în ambele sensuri”: nu doar copilul trebuie să se obișnuiască să stea departe de familie, ci și părintele trebuie să accepte că cel mic începe să devină independent.

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În imaginile publicate de China Minutes se văd mai mulți tați vizibil emoționați după ce și-au lăsat copiii la grădiniță: „Grădinițele au început în toată China în această lună septembrie, iar unii tați par să fi avut o primă zi mai grea decât copiii lor”, se arată în descrierea videoclipului. Filmările cu părinți care plâng după despărțirea de copii s-au răspândit rapid pe rețelele sociale chineze.

Un tată a plâns tot drumul spre casă

Presa chineză a relatat și povestea unui tată de 36 de ani din Xuzhou, care și-a dus fiica de trei ani pentru prima dată la grădiniță.
Fetița ar fi intrat fără probleme alături de educatoare. Tatăl, în schimb, a început să plângă și a continuat să o facă în drumul spre casă. Motivul era legat și de relația construită între cei doi în primii trei ani din viața copilului. Bărbatul povestea că s-a implicat permanent în îngrijirea fetiței, de la hrănire și schimbarea scutecelor până la nopțile în care o ținea în brațe pentru a o adormi. Înainte de prima zi de grădiniță îi pregătise lucrurile, etichetase hainele și obiectele personale și chiar petrecuse noaptea îngrijorat de modul în care se va descurca fără el. După ce fetița a intrat liniștită, tatăl ar fi glumit printre lacrimi că aceasta nici măcar nu s-a întors să se uite la el.

Nu este prima dată când tații din China devin virali din același motiv

Fenomenul nu a apărut anul acesta. În 2022, un alt tată din Xuzhou a devenit cunoscut pe rețelele sociale după prima zi de grădiniță a fiului său. După ce s-a întors acasă, bărbatul s-a dus în camera copilului, a luat o fotografie cu acesta și a început să plângă. Soția l-a filmat, iar imaginile au devenit virale pe Douyin, versiunea chineză a TikTok: „A crescut atât de repede fără să-mi dau seama”, spunea atunci tatăl, potrivit www.scmp.com.

De ce plâng și părinții în prima zi de grădiniță

Deși se vorbește cel mai des despre anxietatea de separare a copilului, începutul grădiniței poate fi dificil și pentru părinți.

Este una dintre primele situații în care copilul petrece o parte importantă a zilei într-un mediu nou, fără mamă sau tată. Părinții pot avea propriile temeri: dacă cel mic se va adapta, dacă va mânca, dacă va plânge, dacă își va face prieteni sau dacă se va descurca fără ajutorul lor. Specialiștii citați de presa chineză atrag însă atenția că emoțiile părinților pot influența copilul.

Tații copiilor de la grădinițele din China
Un chinez plânge

Despărțirile foarte lungi, revenirea repetată la ușa grădiniței sau manifestarea puternică a anxietății în fața celui mic îi pot transmite acestuia că există un motiv pentru care ar trebui să se teamă. Recomandarea este ca părintele să transmită siguranță, să-i spună copilului când se va întoarce și să evite prelungirea excesivă a momentului despărțirii.

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