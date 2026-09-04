Anca Pandrea a fost condusă pe ultimul drum joi, 3 septembrie, la Cimitirul Sfânta Vineri din București. El a fost bărbatul care i-a fost alături pe ultimul drum, dar și în ultimele momente ale vieții.

Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea. I-a fost alături până în ultimele clipe | hepta.ro

Actrița s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, pe 31 august, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea

La ceremonia de înmormântare au participat membri ai familiei, prieteni apropiați și oameni care au cunoscut-o de-a lungul carierei. Printre cei care au resimțit profund pierderea s-a numărat actorul Victor Yila. Acesta a fost prezent la slujbă și a plâns neîncetat în timp ce își lua rămas-bun de la actriță.

Victor Yila a făcut declarații pentru Spynews și a vorbit cu emoție despre relația de prietenie pe care a avut-o cu Anca Pandrea. Actorul a povestit că în ultimii ani a vizitat-o frecvent și că a fost alături de ea la mai multe momente importante.

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„Momente foarte grele, înfiorător de greu! Sărăcuța... a plecat. Am fost prieteni foarte buni și vom rămâne prieteni. De acolo de sus sper că ne privește, și Iura la fel. Mă bucur că s-au reîntâlnit. Sper să fie bine. În sufletele noastre este un mare gol, pe care nu știm cum să îl umplem. Îi tot spuneam: «Anca, nici nu ai plecat și deja mi-e dor de tine». Am fost mereu împreună, la toate evenimentele am fost prezent și voi fi prezent și la cimitir”, a declarat Victor Yila, potrivit Spynews.

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Actorul a mărturisit că va continua să îi viziteze mormântul și că, dincolo de durerea despărțirii, rămâne recunoscător pentru toate amintirile pe care le-au construit împreună.

Anca Pandrea, o carieră dedicată scenei și televiziunii

Anca Pandrea a lăsat în urmă o carieră de zeci de ani în lumea artistică. Actrița a fost cunoscută pentru aparițiile sale în teatru, film și televiziune, dar și pentru numeroasele roluri care au făcut-o îndrăgită de public.

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Viața sa profesională a fost strâns legată de cea personală, mai ales prin povestea de dragoste cu actorul Iurie Darie. Cei doi au format unul dintre cuplurile cunoscute ale teatrului și cinematografiei românești, iar după moartea acestuia, Anca Pandrea a vorbit în repetate rânduri despre dorul pe care l-a purtat soțului său.

În ultimii ani, actrița s-a confruntat cu insuficiență cardiacă și pulmonară și a fost dependentă de oxigen. Moartea sa a lăsat în urmă tristețe în rândul celor apropiați, dar și al publicului care a urmărit-o de-a lungul unei cariere îndelungate.