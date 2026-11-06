După Microsoft, și Google le oferă angajaților bani ca să plece voluntar. Programul a fost extins în cinci țări. Ce sume pot primi

Google le cere angajaților să plece voluntar. În ce țări au loc schimbările și ce se întâmplă mai departe.

După Microsoft, și Google recurge la programe de plecări voluntare pentru angajați. Gigantul american a extins oferta de compensații financiare în cinci țări, în timp ce încearcă să țină sub control costurile generate de investițiile tot mai mari în inteligența artificială (AI).

După Microsoft, și Google le oferă angajaților bani ca să plece voluntar

Potrivit informațiilor confirmate de companie pentru Reuters, programul a fost extins în luna iunie 2026 și vizează o parte dintre angajații din Canada, Franța, Germania, Japonia și Elveția. Măsura nu se aplică întregului personal, iar numărul celor care au acceptat oferta nu este cunoscut.

Reprezentanții Google au precizat că unele echipe au beneficiat de programe de plecări voluntare încă din 2025, iar extinderea din această vară are ca scop susținerea priorităților companiei pentru perioada următoare.

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Ce bani primesc angajații Google care aleg să plece

Detaliile privind compensațiile diferă în funcție de țară și nu au fost făcute publice pentru toate statele incluse în program. În Elveția, unde Google are aproximativ 5.000 de angajați și un important centru de inginerie la Zurich, oferta a inclus echivalentul unui salariu lunar pentru fiecare an lucrat în companie.

Suma era plafonată la maximum 12 salarii lunare. Angajații care au acceptat propunerea au început să plece din companie în luna august. Potrivit unor surse citate de Reuters, cel puțin patru persoane dintr-o echipă de aproximativ 50 de angajați au ales această variantă.

Programul nu vizează toate diviziile. În cazul ofertelor anterioare, angajații Google Cloud și cei ai DeepMind, divizia de cercetare în domeniul inteligenței artificiale, au fost excluși. Această abordare pare să se păstreze și în cadrul celei mai recente extinderi.

Investițiile în AI schimbă strategia marilor companii tech

Decizia Google vine într-un moment în care marile companii din tehnologie alocă sume importante pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, infrastructură și centre de date. În paralel, acestea își reevaluează structura organizațională și încearcă să direcționeze resursele către domeniile considerate prioritare.

Mișcarea vine la scurt timp după ce Microsoft a anunțat un program similar, prin care aproximativ 60.000 de angajați eligibili au primit posibilitatea de a părăsi voluntar compania, în schimbul unor compensații.

Este important de precizat că oferta Google nu reprezintă o concediere colectivă: angajații eligibili pot decide dacă acceptă sau nu pachetul financiar. Totuși, Reuters a relatat că, într-un caz anterior, o divizie a companiei a trecut de la ofertele de plecare voluntară la o rundă de concedieri.

Astfel, în timp ce Google și Microsoft își intensifică investițiile în AI, programele de plecări voluntare arată că transformările din industria tehnologică influențează tot mai mult și structura echipelor.