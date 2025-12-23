Facilități fiscale pentru angajații cu salariul minim, din 2026. Ce prevede ordonanța-trenuleț

Angajații plătiți cu salariul de bază minim brut pe țară ar putea beneficia și în 2026 de facilități fiscale menite să le crească venitul net, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență privind mai multe măsuri fiscale, așa-numita „ordonanță-trenuleț”.

Conform notei de fundamentare care însoțește proiectul, statul intenționează să mențină scutirea de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii pentru o parte din salariul minim, măsură destinată sprijinirii salariaților cu venituri mici.

Sume neimpozitate în două etape

Astfel, pentru angajații care au salariul de încadrare la nivelul salariului minim brut garantat în plată, se propune ca:

300 de lei pe lună să fie neimpozitați și excluși din baza de calcul a contribuțiilor sociale pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026;

200 de lei pe lună să beneficieze de același regim în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Măsura se aplică prin derogare de la prevederile Codului fiscal și ar urma să fie valabilă pentru veniturile realizate începând cu luna ianuarie 2026, potrivit hotnews.ro.

Cine poate beneficia

Regimul fiscal se va aplica persoanelor fizice care:

au salariul de încadrare stabilit, fără sporuri și alte adaosuri, la nivelul salariului minim brut pe țară;

lucrează în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă;

au funcția de bază la angajatorul respectiv.

În plus, venitul brut lunar realizat din salarii și venituri asimilate salariilor nu trebuie să depășească:

4.300 de lei, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026;

4.600 de lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Potrivit proiectului citat de Agerpres, aceste plafoane se aplică veniturilor obținute în baza aceluiași contract de muncă, pentru aceeași lună.

De facilitate vor putea beneficia și persoanele nou angajate în cursul anului 2026, dacă salariul de bază brut stabilit în contract este la nivelul salariului minim.

Salariul nu poate fi redus artificial

Inițiatorii proiectului introduc și o condiție menită să prevină abuzurile: salariul de bază brut lunar, fără sporuri și alte adaosuri, nu trebuie diminuat în perioada dintre intrarea în vigoare a ordonanței și 31 decembrie 2026, doar pentru a ajunge la nivelul salariului minim și a permite aplicarea facilității fiscale.

Reglementările se vor aplica atât timp cât salariul de încadrare este menținut la nivelul salariului minim brut stabilit prin hotărâre de Guvern.

În situația în care contractul individual de muncă sau raportul de serviciu este valabil doar pentru o parte din lună, suma de 300 de lei, respectiv 200 de lei, va fi calculată proporțional cu numărul de zile lucrătoare în care angajatul se află în activitate.

Aceeași regulă se aplică și în cazul veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu, nu doar a contractelor de muncă.

Ce nu intră în plafon

Pentru stabilirea plafonului de 4.300 lei, respectiv 4.600 lei, proiectul prevede excluderea din calcul a:

tichetelor de masă;

voucherelor de vacanță;

indemnizației de hrană, după caz, acordate potrivit legii.

Astfel, aceste beneficii nu vor afecta dreptul angajaților de a beneficia de suma neimpozitată.

Ajustarea salariului minim în scop fiscal

Proiectul mai arată că, prin derogare de la Codul fiscal, nivelul salariului minim brut luat în calcul pentru aplicarea facilității se va diminua:

cu 300 de lei lunar pentru perioada ianuarie – iunie 2026;

cu 200 de lei lunar pentru perioada iulie – decembrie 2026.

Această ajustare permite aplicarea scutirii pentru sumele stabilite.

Pe lângă facilitățile pentru salariații cu venituri mici, proiectul de OUG include și înghețări în zona pensiilor și indemnizațiilor, menționând că nici pensiile de serviciu nu vor fi actualizate în anul 2026.

